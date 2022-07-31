方星海：中国私募基金数量和管理规模均跃居世界前列

截至今年6月末，在中国基金业协会登记的私募基金管理人有2万4000家，管理基金数量13万只，管理资产规模接近20万亿元人民币（下同，约4.1万亿新元），基金数量和管理规模均跃居世界前列。

据中新社报道，中国证监会副主席方星海星期六（7月30日）出席“2022青岛·中国财富论坛”时，提到上述消息。他也说，自2015年至今年6月末，中国资产管理规模增长了16万亿元，增长近四倍。

方星海认为，私募基金行业在满足居民财富管理需求的同时，对于促进创新资本形成，提升直接融资比重，支持科技创新和产业转型升级，正发挥着越来越重要的基础性、战略性作用。

他说：“总体看，中国私募基金行业已经从一个小众行业发展为资产管理行业的一个重要组成部分，开始从量的增长向质的发展迈进。”

在方星海看来，后疫情时代的经济恢复增长，为私募基金带来新的发展机遇。从募资环节看，随着多元化资产配置的投资观念逐步深入人心，居民日益增长的财富管理需求将为私募基金提供更多资金供给。新发展格局下，自主创新发展将为股权投资基金创造大量投资机会，各种新技术、新模式、新业态、新产业为创业投资基金提供了多样化的赛道和投资策略选择。

方星海强调，当前百年未有之大变局加速演进，国际形势复杂严峻，中国正加快科技自主创新，着力解决好关键领域的“卡脖子”问题，这必然要求促进股权资本加快形成，更好发挥股权资本促进创新的作用，形成科研、产业、金融三者的良好循环。在这个进程中，股权创投基金在其中大有可为。

一是要牢固树立高质量发展理念；二是积极承担职责使命；三是注重发挥专业投资者优势；四是要进一步提高服务于居民财富管理的能力。