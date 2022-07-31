中国7月制造业PMI回落至收缩区 低于市场预期

因各地疫情仍呈散发态势、高温多雨天气持续导致市场转入季节性淡季，中国7月制造业采购经理指数（PMI）在本月回落至49，低于市场预期，也扭转两个月来的扩张趋势。

中国国家统计局星期天（7月31日）公布的数据显示，7月份官方制造业PMI从6月份的50.2降至49，再次回落至收缩区。指数高于50表明扩张，低于50表明萎缩。彭博社早前根据30名经济学家的看法算出的中值预测为50.3。

非制造业商务活动指数也从上月的54.7下降至 53.8，低于市场普遍预期的 53.9，但仍呈扩张态势。

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，中国经济景气水平有所回落，恢复基础尚需稳固，并指市场需求不足，是当前制造业企业面临的主要困难。

赵庆河还表示，7月PMI下降受传统生产淡季、市场需求释放不足、高耗能行业景气度走低等因素影响。其中，纺织、石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工等高耗能行业PMI继续位于收缩区间，明显低于制造业总体水平，是7月PMI回落的主要因素之一。

据澎湃新闻报道，尽管7月制造业PMI会受淡季影响而回落，东方金诚首席宏观分析师王青却认为，7月继续呈现“供强需弱”特征，下行幅度远超季节性，主要是疫情散发冲击所致；新订单指数较低，除疫情短期影响外，背后主要是当前消费和投资需求偏弱，前者主要与居民消费能力和信心有待进一步提振有关，后者则表明房地产下滑对投资的影响依然明显。

另据彭博社报道，随着多地陆续暴发散发性聚集疫情，中国经济复苏一直很脆弱。尽管政府放宽了防控措施，但一旦疫情再暴发，变会再次收紧。比如中国南方制造重镇深圳暴发疫情，影响工厂运营，引发了对全球供应链中断的担忧。

中国第二季度的经济增速创下自冠病疫情2020年暴发以来的最低水平，彭博社引述经济学家预计，由于冠病疫情和限制措施以及房地产市场持续低迷继续拖累经济活动，全年增速可能仅达到4%或更低，远低于中国政府设定的5.5%左右的目标。