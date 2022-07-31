中国空军发言人：空军多型战机绕飞祖国宝岛

在传出美国众议院议长佩洛西可能访台之际，中国空军称有多型战机绕飞台湾，并强调其捍卫国家主权的坚定意志。

据人民日报客户端消息，中国空军发言人申进科星期日（7月31日）在空军航空开放活动新闻发布会上表示，捍卫祖国的大好河山，是中国空军的神圣使命。

他并说：“空军多型战机绕飞祖国宝岛，锤炼提升维护国家主权和领土完整的能力。空军有坚定的意志、充分的信心、足够的能力，捍卫国家主权和领土完整。”

佩洛西星期五（29日）展开亚太之行，19日起已有消息称这名美国政坛第三号人物可能在行程中访台，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。

佩洛西访台消息令台海原本就紧张的局势陡然升温，中国国家主席习近平28日和美国总统拜登通话时，就台湾问题警告美国“玩火必自焚”。

另据环球网等报道，申进科也在新闻发布会上说，中国新一代空中加油机运油-20投入练兵备战。

他说：“空军运油-20和歼-16飞机，近日开展了海上方向空中加油训练，提高了实战化训练水平。空军按照“空天一体、攻防兼备”战略目标，高新武器装备成体系发展，一系列新型战机投入新时代练兵备战。

申进科强调，运油-20飞机是中国新一代空中加油装备，可有效增强航空兵远程机动能力，并可担负与运-20飞机相同的空中投送任务。