彭博：中国政府曾要求在TikTok开设隐形宣传账户

根据彭博社看到的内部邮件，一家负责公共关系的中国政府实体曾试图在TikTok上开设一个针对西方观众进行宣传的隐形账户（stealth account）。

据报道，这个尝试遭到TikTok高管的拒绝，凸显出字节跳动旗下这家快速增长的社交媒体内部的紧张关系。TikTok一直试图与中国的国家影响力保持距离。

2020年4月，TikTok负责英国、爱尔兰、荷兰和以色列政府关系的高管Elizabeth Kanter收到一位同事发来的一封信，提到一个“中国政府实体有意加入TikTok，但不希望被公开视为主要目的是推广那些展示中国最好一面内容（某种形式的宣传）的政府账户。”

彭博社报道，这些邮件表明，字节跳动最高级政府关系团队的一些人，包括Kanter和美国的Erich Andersen——公司事务全球主管兼总法律顾问，在内部讨论了此事但拒绝了这个“敏感”请求。邮件显示，TikTok利用这一事件激发了对其他敏感请求的内部讨论。

“我们拒绝支持这个请求，因为我们相信创建这样一个账户会违反我们的社区准则”，一位TikTok发言人表示，并淡化了此事的严重性，称只是一位员工的朋友提出的非正式请求。

这位发言人表示，TikTok有规则反对“协同的弄虚作假行为”（coordinated inauthentic behavior），即账户掩盖真实身份以影响和左右民意，以及反对政治广告。

TikTok确实允许一些中国政府实体开设经过认证的账户，包括中国驻美国大使馆。该公司发言人补充说，该公司计划在“未来几个月”将标注国有媒体的政策扩大到包括其他政府实体。