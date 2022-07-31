中国理财产品涉嫌欺诈390亿人民币 代言人胡军疑遭百花奖除名

中国玖富数科集团旗下悟空理财涉嫌欺诈，涉及34万受害者共计约390亿元（人民币，下同，约80亿新元），其代言人知名男演员胡军也疑似因此翻车，被取消百花奖提名。

据《深圳商报》旗下读创网星期五（7月29日）报道，胡军代言的是玖富数科科技集团有限责任公司旗下的一款名叫“悟空”的理财产品，疑似涉及34万受害者，共计390亿元。

该理财产品于2014年9月上线，以高额回报率吸引大量客户，首日交易额就突破100万元，三天用户数过万。不过在2020年就有投资人称，包括悟空理财在内的玖富旗下的两款产品密集出现回款逾期现象。

在投诉平台“黑猫投诉”上，悟空理财有上万条搜索结果，投诉内容包括回款操作无进展，以及本金被转换成了只能在指定商场使用的代金豆或消费卡等。

有相关受害者称，投诉至今仍未等到解决方案，不少网民都跑到了代言人胡军的微博账号下面留言“讨公道”，希望追究他的代言责任；还有网民希望北京人民艺术剧院取消胡军一级演员的资格，并要求相关部门对其惩处，终身禁止胡军的代言资格等。

中国大众电影百花奖于7月20日公布本届提名，外界早前看好胡军能凭借热门电影《长津湖》获最佳男配角提名，但他最终没入围。网络消息称，胡军有可能是因上述事件波及而被取消提名。

胡军目前尚未对此做出回应。

根据北京人艺网站资料，今年54岁的胡军1991年从中央戏剧学院表演系毕业后，进入北京人民艺术剧院工作，是中国国家一级演员。他2001年凭借电影《蓝宇》获第38届台湾电影金马奖最佳男主角奖提名，2004年凭借电视剧《天龙八部》获第22届中国电视金鹰奖观众喜爱的电视剧男演员奖。

公开资料显示，玖富数科科技集团有限责任公司成立于2006年，注册资本为2亿元，曾于2019年在纳斯达克上市。目前，该集团旗下36家分支机构均已吊注销，但仍控股9家企业，间接持股40家企业。该公司今年6月30日还被北京市朝阳区人民法院列为被执行人，执行标的为17.47万元，案由是劳动争议。