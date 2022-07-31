卢宠茂：香港暂不需全民接种猴痘疫苗

猴痘病毒在全球范围持续蔓延，对此香港医务卫生局局长卢宠茂说，香港暂时不需要全民接种猴痘疫苗，但会密切关注猴痘病毒的传播。

据香港中通社星期天（7月31日）报道，针对猴痘疫情会否像冠病一样暴发，且疫苗初期供不应求，卢宠茂表示，猴痘感染的风险与冠病或流感是两回事，暂时不需要全民打疫苗。

卢宠茂指出，猴痘的传播途径并非空气传播，而是通过密切接触传播，目前大多数病例与性行为有关。即便需要接种疫苗，也会集中在高危人群。

他强调，猴痘只是新发传染性疾病的一种，任何新发传染性疾病，香港医务局都会保持关注。

卢宠茂也对大陆联防联控机制表示认同，并认为抗疫应该是粤港澳大湾区跨地域的合作，“病毒不会因为边界就不过河，深圳河对病毒没有任何阻力”。

自5月初猴痘病毒蔓延以来，在非洲以外的世界各地发现了超过1万8000起猴痘病例，其中大部分在欧洲。世卫组织7月23日将猴痘疫情列为全球突发公共卫生事件。

西班牙和巴西星期五（7月29日）各别通报首起与猴痘有关的死亡病例，西班牙星期六（7月30日）通报第二起与猴痘有关的死例。这些病例相信是与当前非洲以外地区的猴痘疫情有关的首三例死亡。

世界卫生组织欧洲办事处星期六说，非洲以外地区已经出现与猴痘有关的死亡病例，接下来预计会有更多这类死例，但同时强调严重的并发症仍然罕见。