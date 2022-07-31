台湾时评人分析：佩洛西或从东南亚北上 避开台海

美国众议院议长佩洛西已经启程前往亚洲，官方行程并没列入台湾，但她最终是否会到访台湾依然是个谜。台湾时论人郭正亮等星期六推测，佩洛西第一站是到新加坡，她因此可能从东南亚由南往北访问台湾，避开台湾海峡。

时事评论员、前民进党立委郭正亮星期六（7月30日）在政论节目上推论，佩洛西此行会访问台湾，但她会先到访新加坡再赴台，这样做的好处是美国的航母里根号在附近，里根号可以一路为佩洛西保驾，由南往北上，并且避开台湾海峡和东海。

里根号22日抵达新加坡樟宜海军基地后，上个星期再次现身南中国海。

郭正亮称，此前外界预期佩洛西会从日本南下，从日本出发前往台湾，再续程访问东南亚的新加坡等国，但如果采用这个路线，就会途径东海。媒体人张友骅则说，中国大陆方面在平潭地区划定演习区，如果佩洛西由南往北飞往台湾，她不会从台湾海峡飞抵台湾，而是途径从菲律宾和台湾之间的巴士海峡。

郭正亮分析，如果佩洛西从东南亚前往台湾，她有可能从台湾东部，飞抵台北松山机场，这样就能避开比较敏感的台海西岸和东海，避免跟中国大陆直接碰撞。

郭正亮也认为，这可能表示中国大陆与美国已形成默契，希望不要狭路相逢，双方保持一段距离。外界下来会将焦点放在佩洛西访台安排，包括在台呆多久，在哪里与哪些人会面，以及在台湾发表的言论与举动。

不过，他也相信，中国大陆并不会因佩洛西可能采取由南往北赴台的路线，就不做出强烈回应。郭正亮说：“佩洛西只要落地，就是一个敏感的事件”，中国大陆会采取军事抗议行动，但不会出现与对方碰撞的情况。

日本共同社上星期三（27日）引述外交消息人士报道，佩洛西计划下个月初访问日本，届时将有可能会与日本首相岸田文雄会面。

新华社星期六报道，中国大陆方面28日发出航行警告，福建平潭一岐屿附近水域在星期六执行实弹射击训练任务。台湾媒体指出，平潭是距离台湾新竹最近的大陆地区，最近为125公里。

另一方面，台湾《自由时报》报道，呼号为SPAR19的美国空军C-40（军用B737）运输机，在新加坡时间30日下午5时从位于旧金山附近的特拉维斯空军基地起飞，并在30日晚间9时30分左右降落在夏威夷，没多久SPAR19呼号突然消失。网民推测，军机应是前往下一站目的地。

佩洛西所代表的国会选区就位于旧金山。报道称，台湾网民相当关注佩洛西是否在这架军机上，有9万多人在线观看飞机的航线。