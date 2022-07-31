中国网信办上半年处罚淘宝微博等283家网站平台

中国网信系统2022年上半年继续加大网络执法力度，查处严重违法违规平台，依法约谈网站平台3491家，警告3052家，罚款处罚283家，涉及淘宝、微博、豆瓣等。

据中国国家互联网信息办公室“网信中国”微信公号星期天（7月31日）消息，2022年上半年，中国网信系统累计依法约谈网站平台3491家，警告3052家，罚款处罚283家，暂停功能或更新419家，下架移动应用程序177款；并会同电信主管部门取消违法网站许可或备案、关闭违法网站12292家，移送相关案件线索4246件。

消息称，淘宝、京东、拼多多、小红书、微店五家电商平台因多个店铺存在违法违规信息的问题，平台主要负责人分别被当地网信办约谈，责令其限期整改，处置相关店铺，从严处理责任人，并分别予以罚款的行政处罚。

新浪微博、腾讯微信因多次出现法律、法规禁止发布或者传输的信息的问题，被北京市、广东省网信办依法约谈，责令其限期整改，严肃处理责任人，并予以罚款处罚。

新浪微博、抖音、快手、哔哩哔哩弹幕网、腾讯微信平台则存在账号发布低俗色情、血腥暴力、侵害未成年人权益、渲染封建迷信等违法违规信息，破坏网络生态的问题，网站平台负责人被分别约谈，责令其限期整改，处置相关账号，从严处理责任人，并分别予以罚款处罚。

豆瓣网则因对用户发布的信息未尽到审核管理义务、传播涉历史虚无主义等有害信息的问题被约谈，责令其限期整改，暂停相关频道功能，从严处理责任人，并予以罚款处罚。

百度因搜索出现法律、法规禁止发布或者传输的信息的问题，相关负责人被约谈，责令其限期整改，清理违法违规信息，从严处理责任人，并予以罚款处罚。

此外，网易花田、百合网、世纪佳缘、珍爱网、同城约会、一线姻缘、我主良缘、Marry U等八家婚恋平台存在低俗色情信息破坏网络生态的问题被约谈、罚款；百度贴吧、腾讯QQ、腾讯微信小程序存在涉流量造假、网络水军活动，破坏网络生态的问题被约谈、罚款。

消息还称，各级网信部门继续开展各项“清朗”专项行动，集中整治网络直播和短视频领域乱象、打击网络谣言、整治未成年人网络环境，重点查处一批传播各类违法违规有害信息、存在违法违规行为、社会影响恶劣的平台和账号。

其中，依法查处违规从事互联网新闻信息服务的网站和账号，关闭“当代商报财经周刊网”等假冒或侵权网站和账号；下架宣扬封建迷信内容的一系列移动应用程序；关闭一批从事有偿论文代写代投非法中介服务网站。

此外，还查处了一系列专门从事流量造假、网络水军等活动的网站、应用程序和账号，以及存在设立明星榜单，诱导粉丝投票打榜、开设应援集资栏目、号召粉丝刷量做数据等的移动应用程序；依法下架和关停大量传播淫秽色情、低俗恶俗内容的一系列移动应用程序。

消息还称，随着《网络安全法》等相关法规的相继实施，各级网信部门依法开展网络安全、数据安全和个人信息保护等领域执法，将“农天堂”等存在违法违规收集使用个人信息问题的移动应用程序依法下架；并下架、下线处理一系列未经评估上线且存在安全风险的移动应用程序和相关功能。