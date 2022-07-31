台媒：佩洛西最可能抵台时间点为8月2日与3日

台湾媒体引述消息人士报道，美国众议院议长佩洛西在结束马来西亚行程后，续程前往日本和韩国，中间也是最有可能抵台访问的时机，时间点预估会落在8月2日与3日。

美国众议院议长办公室官网星期天（7月31日）发出新闻稿宣布，佩洛西率领美国国会代表团展开亚太之行，他们所乘坐的飞机早前抵达夏威夷进行添油。

他们将访问新加坡、马来西亚、韩国和日本。新闻稿并没有将台湾列入行程。

台湾《联合报》星期天也报道，台湾网民猜测，佩洛西的专机刚刚从夏威夷起飞。航空界人士则认为，专机应该还会在关岛降落加油，再飞往下一个目的地。台湾政坛人士称，佩洛西会先去新加坡，再去马来西亚。

报道引述消息人士称，佩洛西在结束马来西亚行程后，要访问日韩，这中间也是最有可能抵达台湾访问的时机。

另一方面，新加坡外交部公布，佩洛西率领的美国议会代表团将在8月1日至2日到访新加坡。

台湾时论人郭正亮等星期六（30日）推测，佩洛西第一站是到新加坡，她因此可能从东南亚由南往北访问台湾，避开台湾海峡。

另一方面，呼号为SPAR19的美国空军C-40（军用B737）运输机，已经从夏威夷起来飞往亚太地区。外界猜测，SPAR19是佩洛西的专机代号。

联合早报网星期天下午4时55分到飞机追踪网站Flightradar24查看，发现SPAR19从夏威夷檀香山起飞后，向西朝亚太地区的方向飞去。

台湾《自由时报》早前报道，这架军机在新加坡时间30日下午5时从位于旧金山附近的特拉维斯空军基地起飞，并在30日晚间9时30分左右降落在夏威夷。没多久后，SPAR19呼号突然消失。佩洛西所代表的国会选区就位于旧金山。