林智坚公布提交台大资料 称研究初稿不是主动提供

台湾民进党籍桃园市长参选人林智坚论文抄袭争议持续延烧，林智坚星期天（7月31日）称自己不是主动提供的研究初稿，强调自己不会放弃台大硕士学位，将继续“捍卫清白人格”。

综合联合新闻网和中央社报道，林智坚星期六（7月30日）在其脸书账号上公布了提交给台湾大学学术伦理审定会的资料，并在接受采访时称，此举是用行动表达对于自己在台大论文学位上的捍卫，并让关心的人士检视。

林智坚称，他的指导老师陈明通是在他不知情的情况下，把他的初稿交给了余正煌。他说陈明通当时说有一位学生快要毕业了，但论文现在来不及完成，希望能够用他2014年选举的民调来作为该名学生论文的一个研究。

他强调，他当时所理解的是陈明通希望他提供这一个民调的资料给余正煌，也仅止于此。他表示当时口头有答应老师，但没有任何书面的允诺。

林智坚说，他找到了这个资料，并且跟陈明通确认了有寄给他后，竞选团队也公证了这份资料。他还说，希望未来学伦会委员们在审定过程中，能籍由已送到学伦会的资料和公证的资料进行公平公正的审定。

林智坚和余正煌指导教授、台湾大学国发所长陈明通星期天也再度发表声明，称他是先修正林智坚论文相关部分后，再交给余正煌参考。

林智坚宣布参选桃园市长后就深陷论文门争议，他被指控在2017年1月在台大国发所在职硕士班论文涉嫌抄袭2016年7月同所硕士、新竹市调处调查员余正煌的论文。虽然林智坚多次喊冤，但外界质疑仍不间断，且余正煌27日还发布声明稿，强调“未有任何抄袭之情事”，令论文门争议持续延烧。