云南一隧道发生突泥涌水致三死四伤 仍有一人失联

中国云南鹤剑兰高速项目一工区隧道星期五（7月29日）发生突泥涌水事故，目前已造成三人遇难，四人受伤，另有一人失联。

据云南省大理白族自治州鹤庆县融媒体中心“鹤庆融媒”微信公号星期天（7月31日）消息，星期五21时10分许，云南鹤剑兰高速项目一工区隧道发生突泥涌水，事发时隧道内共有10人，其中两人成功脱险，八人被困。

消息称，经现场及时救援处置，已搜寻出七人，其中两人已无生命体征，一人经抢救无效死亡，四人受伤正在全力救治，另有一名失联人员仍在全力搜救中。

消息还称，事件发生后，中共云南省、州、县党委及政府高度重视应急处置工作，安排相关领导及部门及时赶赴现场，政企共同成立应急救援指挥部，组织指挥救援处置工作。

消息称，指挥部目前共调集国家隧道应急救援中铁二局昆明队、州县消防救援队伍等专业救援力量231人，投入卫星指挥车、生命探测仪、地质雷达、抽水泵等应急救援装备24台套，全力组织救援。善后处置、秩序维护等工作也正有序开展。

据相关资料显示，突泥涌水灾害是指由于未进行有效的探测和排压，使隧道不透水层在挖掘过程中因压力过大遭到破坏，导致隧道中突然进入地下水。相关专家称，突泥涌水爆发时速度特别快，一旦爆发，人员根本来不及撤离，因此对突泥涌水主要是预防为主。