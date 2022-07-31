霍启刚促港当局尽快查清红磡演唱会意外责任

香港人气组合MIRROR星期四（7月28日）晚在红磡体育馆举办演唱会时发生事故，两名舞蹈员被高处掉落的电视屏幕击中，其中李启言（阿mo）伤势较重仍在医院治疗。目前仍未查明负责屏幕工程的公司，香港立法会议员霍启刚希望当局能压缩调查程序，向各界交代事故原因.

据合星岛日报报道，香港体育、演艺、文化及出版界立法会议员霍启刚星期天（7月31日）被问到会否担心难以追究责任时称，希望大众给予调查小组空间跟进，认为在没有证据下作出指责，是不负责任的做法。

霍启刚称，初步了解当局需要七至八周调查，但他已向当局反映，希望尽量压缩程序，让各界尽快知道事故原因。

霍启刚还称，目前不评论哪些演唱会中的环节或机关应否继续进行及使用，并称会联同业界再与政府接触，反映意见。他说，事件令业界感到震惊及不开心，但暂时没有听闻演唱会将取消。

星期四事故发生后，负责演唱会舞台工程的菱艺广告制作有限公司星期五（29日）凌晨在面簿上发表声明，称公司只负责舞台舞美工程部分，没有参与导致意外的相关工程的制作和运作；负责演唱会机械工程的协兴隆舞台工程有限公司星期五晚间也发表声明，称只负责连工包料制造及安装三个舞台工程。“至于其他机械舞台部分，均透过总承包商艺能工程有限公司指定的供应商制造及供应，包括出事故的天空屏幕升降机及钢缆。”

艺能工程有限公司星期六（30日）晚在面簿发布声明称，演唱会舞台的制作，由构思、设计、安装及运作，均由多个单位负责与协商，艺能作为承办单位之一，正主动、积极及真诚地配合主办单位、政府专责小组及其他相关单位的调查，希望尽快彻查事故原因。

该声明称，待相关部门调查结果及检讨报告后，公司将向公众作详细交代，也会正视处理相关问题。