台媒：佩洛西访台机率偏向“有意成行”

美国众议院议长佩洛西是否会突访台湾，台湾政府三缄其口，总统府和外交部都没有对外回应，但台湾媒体引述消息人士称，台湾相关单位对佩洛西来访已是在准备中，佩洛西访台的机率偏向“有意成行”。

据台湾《联合报》星期一（8月1日）报道，佩洛西访台的消息传出后，台湾官方单位非常低调。消息人士透露，由于中国大陆官方已经透过声明及演习试图吓阻，台湾方面也深知佩洛西此行可能造成台海紧张，因此台湾方面对于佩洛西来访完全处于被动，不希望有任何挑衅发生。

消息人士称，在这段期间，台湾的国安单位及驻美代表处紧盯各项情势，但对佩洛西是否赴台，无法操之在己，只能等佩洛西方面通知。

如果佩洛西访台，她将是继1997年时任众议院议长金里奇后，到访台湾的最高层级美国政要。据报道，金里奇当时未列公开他的行程，甚至将台湾摆在访问上海之后，所以佩洛西虽然未将台湾列入公开行程，但是仍有可能突然造访台湾，并与台湾总统蔡英文会面。

涉外人士评估，若佩洛西访台，应该不会在台湾久留，可能只会旋风访问几个小时就离开，佩洛西的来访目的主要为传达美国对台湾的支持。

消息人士透露，以目前情况看，佩洛西访台的机率偏向“有意成行”，但仍无法确定，台湾只能等待通知。

国民党立委赖士葆认为，国际友人赴台都欢迎，众议院不是行政部门，中国大陆的反应不必那么激烈，佩洛西再怎么样还是属于民意部门，中国大陆无需过多解读，太剧烈的行动其实没必要，只会被民进党拿来选战做文章；如何在陆美两强之间拿捏精准，台湾的国安部门如何应对很重要。