网传“二舅”视频内容涉及虚构

在中国社交媒体成为现象级视频的《回村三天，二舅治好了我的精神内耗》被指内容涉及虚构，再次引发热议。

《凤凰周刊》星期天（7月31日）报道称，该短片涉及内容虚构，拍摄视频者并非其外甥，爆火后还选择将二舅藏起来，目前哔哩哔哩（B站）已撤销推荐。

消息一出，“二舅短片涉及内容虚构已被撤销推荐”的词条登上微博热搜，不过网友发现，该视频目前仍被收录在B站“每周必看”栏目，《凤凰周刊》相关文章也已不可见。

该短片上星期一（7月25日）由“衣戈猜想”首发于B站，目前在B站有3700多万次观看和6.3万条评论，点赞量也超过500万。

虽然该视频并没有被取消推荐，但关于视频内容是否为虚构的网络讨论仍在继续。

短片中称，“二舅”是因病被赤脚医生打了四针后落下永久残疾，而当地原卫生院老院长称其是因为脊髓灰质炎（小儿麻痹症）致残；此外，视频旁白称“二舅”的残疾证“不知何故就是办不下来”，但当地镇干部接受媒体采访时称，系统显示1990年“二舅”就已经有残疾证了，并说“发出去的东西跟我们掌握情况不一样，目前我们也在一一核实”。

另据红星新闻报道，“二舅”的多位邻居在接受采访时称视频内容“八九成是真的”。

视频制作者则在短片走红后接受媒体采访时称，视频中“每一个字都是真实的”，并表示还删改了一些“更具有传奇性色彩的东西”。

对于此事，有微博网友称“并不在意这个视频的真假，就是喜欢这个视频，有被视频里的二舅感染到”；也有网友评论称，如果原作者一开始就说有虚构成分，其实也不是什么大事，但“他信誓旦旦说每个字都是真实的，然后再被证明是假的，让之前看过视频并疾呼被治愈的观众，被如今这么一层铜臭味来了个当头一棒，就很尴尬。”