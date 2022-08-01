李家超：尽快缩短香港入境检疫期

香港特首李家超说，会尽快缩短入境检疫期，但会缩短多少天则有待跟医疗机构审视各方数据后，再作决定。

李家超在香港《信报》星期一（8月1日）刊登的专访中说，香港即将公布缩短检疫日期措施，以减低旅客赴港时的不便，但至于缩短多少天，目前有待跟医务卫生局、医院管理局审视各方数据后再作决定。

他认为，港府目前首要应研究如何尽快把不同限制减至最低，让香港恢复正常社会经济活动，重拾竞争力，“做得到的就即刻做、尽快做、不要等”。

李家超坦言，明白检疫措施会为旅客带来不便，但放宽管制措施的同时，也要考虑其他因素，包括香港的年长者人口比例属世界前列，年长者感染冠病的风险，比其他市民来得高；以及医疗系统能否负荷。

即使染疫数字短暂回落，李家超认为，防疫措施短期内很难大幅度放宽，港府需务实处理，也不希望因为疫情反弹，使防疫政策突然走回头路，并说经常忽松忽紧只会向社会发放混乱讯息，使公众容易混淆。

李家超说：“如果我的讯息不清晰，对整个抗疫没帮助，因此期望做所有事情时，都要让市民知道，我们正朝清楚的方向前行。”

至于应该先与海外还是中国大陆通关，李家超说两方面都要做，互不排斥。

在与中国大陆恢复通关问题上，他强调陆港双方一直保持沟通，港府会向大陆反映香港实况，对方也提出他们的关注点。