习近平等出席解放军建军95周年招待会

8月1日是中国解放军建军节，习近平等中共七名政治局常委及国家副主席王岐山等星期天（7月31日）出席庆祝解放军建军95周年招待会。中国官媒《人民日报》强调，要加快把军队建设成为世界一流军队，为实现中华民族伟大复兴提供更坚强战略支撑。

据中国官媒新华社报道，中国国防部7月31日在人民大会堂举行庆祝解放军建军95周年招待会，中共总书记、国家主席、中央军委主席习近平和另六名中共政治局常委，以及国家副主席王岐山都出席了招待会。

中共中央军委委员、国务委员兼国防部长魏凤和在会上致辞时说，解放军是中国共产党缔造的人民军队。建军95年来，在中共的坚强领导下为民族独立、人民解放、国家富强建立了不朽功勋，为维护国家主权、安全、发展利益提供了强大支撑，为维护世界的和平与安宁作出了重要贡献。

魏凤和还说，全军必须深入贯彻习近平强军思想，坚持走中国特色强军之路，加快国防和军队现代化，努力建设同中国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大人民军队，为实现中华民族伟大复兴提供战略支撑。

出席招待会的还有中共中央和国家机关有关部门、有关人民团体和北京市负责人，以及军委机关各部门、解放军驻京各大单位、武警部队负责人；还有军队离退休老干部代表，“八一勋章”获得者、全军英雄模范、首都民兵、烈军属、全国双拥模范、原国民党起义人员代表以及外国驻华武官等。

中国官媒《人民日报》在星期一刊发的社论文章中说，无论时代如何发展、形势如何变化，坚持中共对军队绝对领导始终是解放军“永远不能变的军魂、永远不能丢的命根子”。

文章指出，中国正处于实现中华民族伟大复兴关键时期，中共正带领人民进行具有许多新的历史特点的伟大斗争；中华民族实现伟大复兴，中国人民实现更加美好生活，必须加快把人民军队建设成为世界一流军队，为实现中华民族伟大复兴提供更为坚强的战略支撑。

文章还强调，要毫不动摇坚持中共对军队绝对领导的根本原则和制度，始终聚焦备战打仗，锻造召之即来、来之能战、战之必胜的精兵劲旅，建设同中国国际地位相称、同国家安全和发展利益相适应的巩固国防和强大人民军队。

