中国卫健委：十四五期间总人口将负增长

中国卫健委称中国育龄妇女生育意愿持续走低，预计“十四五”期间总人口将进入负增长阶段。

中国国家卫健委党组星期一（8月1日）在《求是》杂志发表文章称，随着长期累积的人口负增长势能进一步释放，中国总人口增速明显放缓，“十四五”期间将进入负增长阶段。

文章指出，中国人口发展既面临人口众多的压力，又面临人口结构转变带来的挑战，在人口负增长下“少子老龄化”将成为常态，而低生育率成为影响中国人口均衡发展的最主要风险。

文章称，中国卫健委2021年调查显示，育龄妇女平均打算生育子女数为1.64个，低于2017年的1.76个和2019年的1.73个，而作为生育主体的“90后”、“00后”仅为1.54个和1.48个。

文章还指出，中国老龄化程度加深，预计2035年前后进入人口重度老龄化阶段，即60岁以上人口占比超过30%；此外，2020年平均家庭户规模降至2.62人，较2010年减少了0.48人，家庭小型化也使养老和抚幼功能弱化。

文章称，经济负担重、子女无人照料和女性对职业发展的担忧等因素是制约生育的主要障碍。

中国卫健委强调，应尽快建立健全的配套生育支持政策体系，将住房、教育、医疗、就业、税收、社保等政策适当向生育子女的家庭倾斜，构建生育成本合理分担机制和生育友好的政策支持体系，减轻家庭生育养育负担，营造生育友好的社会氛围，激发生育潜能。

中国国家统计局去年5月公布的中国第七次人口普查数据显示，过去10年，中国人口年均增长率下滑至0.53％，创下1953年中国开始组织人口普查以来的新低。

由于中国人口增长放缓，中国人大常委会会议于去年8月修改人口与计划生育法，规定一对夫妻可生育三个子女，“三孩”生育政策正式入法。