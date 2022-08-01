苏贞昌：外宾访台都热烈欢迎

美国众议院议长佩洛西公布亚洲行程未列入台湾，但外界仍关注访台可能性。台湾行政院长苏贞昌星期一（8月1日）未正面回应，但称对于外宾到台湾访问均热烈欢迎。

美国众议院议长办公室星期天（7月31日）公布佩洛西亚洲行行程，包括新加坡、马来西亚、韩国和日本。她星期一和星期二访问新加坡，同哈莉玛总统和李显龙总理会面。

据台湾《经济日报》报道，苏贞昌星期一出席活动时，被问及外界有关佩洛西可能8月4日访台的传言，以及台湾是否在做来访准备等。

苏贞昌对此仅回应，对于外国的贵宾朋友来台访问，都表示热烈欢迎；对于外宾的来访，台湾都会做最妥善的安排，而相关的时间期程等，也都尊重访宾的规划。

台湾政府对佩洛西是否访台三缄其口，总统府和外交部都没有对外回应，但台湾媒体此前引述消息人士称，台湾相关单位对佩洛西来访已是在准备中，佩洛西访台的机率偏向“有意成行”。

前美国国防官员唐安竹（Drew Thompson）7月31日在推特发文分析，佩洛西办公室发出的亚太之行新闻稿没提到台湾，但这不意味着代表团不会以非正式方式（unofficial basis）在台湾停留，并称此举符合美国的一个中国政策。

他还推断，美国国会代表团有可能在访问马来西亚之后，在台湾进行非正式中途停留（informal stopover）。