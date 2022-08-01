台湾海峡大型巡航救助船开始在福建沿海巡航执法

上月列编的台湾海峡首艘大型巡航救助船“海巡06”轮星期天（7月31日）首次出海巡航执法。在七天的巡航执法活动中，“海巡06”将对福建沿海区域开展南北“巡回式”巡航。

据央视新闻报道，“海巡06”轮7月31日驶离福建海事局平潭海事监管基地码头，这是该轮列编后首次海上巡航执法活动。

报道称，在为期七天的巡航执法活动中，海事执法人员将搭乘“海巡06”轮对福建沿海区域开展南北“巡回式”巡航执法活动，巡航范围覆盖平潭至漳州沿海，对海坛海峡、湄洲湾、厦门湾、东山湾等海域进行全方位巡查，重点对福建沿海南北航线、水上水下活动施工区、船舶定线制水域、非法采运砂船活动多发区、渔业养殖密集区、临港工业区、海上风电场、船舶防台风锚地等水域开展执法检查，并联合相关涉海执法单位开展应急演练活动。

“海巡06”船长陈锦标介绍说，本次巡航执法，重点开展打击非法采运砂船，巡查水上水下施工作业，管理水上无线电秩序以及商渔共治等任务，将会采取船舶编队巡航、海空立体巡航以及与涉海单位联合巡航执法等方式，保障福建沿海航行大通道的安全、有序、畅通。

“海巡06”轮7月11日在福建平潭正式列编福建海事局。轮船长128.6米，满载排水量6600吨，最高航速23节，续航力1万海里，在没有外界补给情况下能在海上巡航执法60天，能到达全球除南北极以外的所有海域。

“海巡06”轮列编后，台湾陆委会曾称，“海峡中线是双方‘互不侵犯、互不越界’的具体实践”，吁大陆“勿借口执行公务破坏台海现状、挑战国际秩序”。

大陆国台办发言人朱凤莲7月13日回应说，不存在所谓的“海峡中线”，“海巡06”轮对于维护福建沿海海域船舶通航秩序，保障水上交通安全有重要意义，“奉劝民进党当局停止借题发挥，政治操弄，混淆视听”。