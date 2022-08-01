河北沧州提高多孩家庭住房公积金贷款额度

中国河北省沧州市提高多孩家庭住房公积金贷款额度，三孩家庭最高贷款额度可提高到100万元（人民币，下同，约20.4万新元）。

据澎湃新闻报道，星期一（8月1日）从沧州市住房公积金管理中心获悉，沧州市住房公积金管理委员会发布《关于提高多孩家庭住房公积金贷款额度的通知》（简称《通知》）。

通知称，为缓解多孩职工家庭购房资金压力，沧州市出台优惠政策，提高多孩家庭住房公积金贷款额度。其中，二孩家庭最高贷款额度上浮10万元，三孩家庭最高贷款额度上浮20万元。

按照新政，符合沧州市住房公积金贷款政策的多孩家庭，在沧州市购房申请住房公积金贷款时，贷款额度的核定不受缴存余额和缴存时间系数限制。在不超过家庭还款能力的条件下，二孩家庭最高贷款额度上浮10万元，即单方正常缴存住房公积金的，最高贷款额度提高到70万元；夫妻双方均正常缴存住房公积金的，最高贷款额度提高到90万元。

三孩家庭最高贷款额度上浮20万元，即单方正常缴存住房公积金的，最高贷款额度提高到80万元；夫妻双方均正常缴存住房公积金的，最高贷款额度提高到100万元。

另据《北京日报》报道，今年以来，中国多个城市已出台楼市松绑政策，同时，随着三孩政策放开，许多城市针对多孩家庭出台了相关放松政策。

据不完全统计，截至目前已有超30座城市对多孩家庭给予了购房支持，楼市新政包括放松限购、提高住房公积金贷款额度、给予购房补贴等。