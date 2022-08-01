中国一网红吃大白鲨惹争议 警方称已控制相关人员

中国一网红拍摄烹食鲨鱼的视频引发争议，经鉴定视频中的鲨鱼为中国二级保护动物大白鲨，警方称鲨鱼来源相关人员已被控制。

综合红星新闻和封面新闻报道，网红美食博主“提子”7月14日发布一条水煮鲨鱼和烧烤鲨鱼的视频，视频中标注鲨鱼为“人工饲养可食用”，但随后有科普博主反映该鲨鱼是国家二级保护动物噬人鲨（又称大白鲨），引发争议。

四川省南充市警方星期天（7月31日）称，通过对该网红家中搜出的鲨鱼肉和骨头鉴定，判断视频中的鲨鱼确是大白鲨，目前相关案件正在进一步办理。

南充市农业农村局执法监督科有关负责人星期一（8月1日）称，大白鲨目前不存在人工养殖，并透露该网红是从京东上购买的鲨鱼，其来源为福建沿海地区。

负责人还说，目前相关人员已被警方控制，正在联系相关司法检测部门，检测大白鲨到底是幼体还是成体以评定其价值，而这涉及最终的案件结果。

“提子”7月15日接受采访时称，视频中的鲨鱼是尖齿鲨，是通过正规渠道购买，并且再三和卖家确认，鲨鱼来源渠道正规。

目前，“提子”拥有114万粉丝的抖音账号内容已被清空，显示因不符合社区规范已被封禁。

北京禹王山律师事务所律师余锦兵介绍称，大白鲨为中国二级保护野生动物，无论是非法猎捕、杀害，或者非法收购、运输、出售的，都触犯了《刑法》中危害珍贵、濒危野生动物罪。

该律师称，这个网红很有可能由于缺乏基本的法律常识而犯错，但仍需要为自己的错误行为而承担相应的责任。