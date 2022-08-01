佩洛西若赴台 赵立坚：解放军绝不会坐视不管

美国众议院议长佩洛西公布的亚洲行程未列入台湾，但外界仍关注访台可能性。中国大陆外交部再次警告美国，称大陆正严阵以待，解放军绝不会坐视不管。

中国大陆外交部发言人赵立坚星期一（8月1日）在例行记者会上说，中方近来已经多次向美方表明坚决反对佩洛西赴台的严重关切和严正立场，强调佩洛西如赴台将导致严重后果。

他强调，中方必将采取坚决应对和有力反制措施，捍卫自身主权和领土完整，美方应该做的是恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，兑现总统拜登不支持“台独”的承诺，不得安排佩洛西访台。

另外，对于美白宫国家安全委员会协调员柯比称，无论佩洛西是否访台，美国的“一个中国”政策不会改变；美中没有理由走到动手或加剧实际紧张局势的地步。

赵立坚重申，一个中国原则是台海和平稳定的定海神针，他批评美国在台湾问题上不断歪曲和掏空一个中国政策、发表不负责任言论，并称美国最近开始强调要维护每一个国家的主权和领土完整，“希望美方首先在台湾问题上言行一致，不要搞双重标准”。

美国众议院议长办公室星期天（7月31日）公布佩洛西亚洲行行程，包括新加坡、马来西亚、韩国和日本，未包括台湾。但多家台湾媒体星期一仍猜测佩洛西最快8月2日访台，台湾总统府未证实这项消息，仅说“由外交部回应"。

台湾外交部则表示，目前没有进一步的消息跟媒体分享，也没有其他评论。

中国大陆官媒《环球时报》前总编胡锡进星期一在推特发文说，“佩洛西在新​​加坡，访问马来西亚后将飞往韩国，途经台湾”，他警告称，“解放军已经做好充分准备。如果她敢在台湾停留，那将是点燃台湾海峡局势火药桶的时刻。”