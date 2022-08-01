特斯拉与两家中国电池材料供应商签订供货协议

美国电动车制造商特斯拉公司与两家中国电池材料供应商签订了新的长期协议，以应对电池金属资源短缺可能造成的影响。

根据华友钴业和中伟新材料股份星期天（7月31日）和星期一（8月1日）分别在官网发布的公告，两家公司都签订了在2025年年底前向特斯拉供应三元前驱体产品的协议。

其中中伟股份将于2023年至2025年期间提供产品，华友钴业则将于2022年7月1日至2025年12月31日期间向特斯拉供应产品，并称产品价格将根据镍、钴、锰市场价格和加工费确定。

据公开资料，三元前驱体是以镍盐、钴盐、锰盐为原料的锂离子电池关键材料。

彭博社星期一（8月1日）消息称，这两家供应商公告发布之际，大型汽车制造商正在抢购电池金属，以应对近在眼前的短缺。通用汽车上周公布了从锂到阴极材料的采购协议，而福特汽不久前披露了一份包括阿根廷锂和印尼镍在内的原材料供应商清单。

截止发稿时，华友钴业股价星期一上涨逾9%，中伟股份则上涨7.2%。

据彭博社今年5月消息，锂价过去一年在中国上涨超过400%，引发了中国的矿业公司与电池制造商从阿根廷到津巴布韦的一系列交易。而随着电动汽车需求推动锂价上涨，电池制造商正在急忙确保锂的供应。