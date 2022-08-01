中国外交部：愿同新西兰妥善处理分歧 推进务实合作

新西兰总理阿德恩（Jacinda Ardern）称在共同利益领域仍可与中国合作，中国外交部对此回应称希望以两国建交50周年为契机，妥善处理分歧，推进务实合作。

中国外交部发言人赵立坚星期一（8月1日）在例行记者会上回应相关问题时称，阿德恩提到她愿同中方进行接触，举行面对面的访问，还说她愿意率商务代表团访华，在双边关系上做出了不少积极的表态。

赵立坚说，中国和新西兰互为重要合作伙伴，建交50年来，两国关系取得长足发展，创下中国同发达国家关系间诸多第一，为两国人民带来了实实在在的福祉。两国关系也成为不同禀赋资源、社会经济制度和发展阶段国家间关系的典范。

他还说，中国愿同新西兰一道，以建交50周年为契机，秉持相互尊重、合作共赢原则，发扬争先精神，增进双方互信，推进务实合作，妥善处理分歧，推动两国全面战略伙伴关系取得更多成果。

据彭博社星期一报道，新西兰近期对安全问题以及北京在南太平洋日益增长影响力的态度转趋强硬，但在贸易方面仍然依赖中国。

阿德恩星期一在奥克兰举行的中国商业峰会致辞时说，虽然某些领域对新西兰来说触及核心关键，与中国持有不同立场。但新西兰依然愿意与中国交流，维系关系。

阿德恩也强调：“我们仍将继续倡导反映新西兰利益和价值观的方案和成果，并对不符合新西兰利益和价值观的问题发表意见。”