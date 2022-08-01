河南一爆雷村镇银行股东累计被冻结6100万人民币股权

中国河南上蔡惠民村镇银行“取款难”爆雷后，其三家股东又被冻结百万股权，累计被冻结总金额达到6100万元（人民币，下同，约1243万新元）。

据AI财经社星期一（8月1日）报道，天眼查APP资料显示，持有该行4%股权的郑州启润科贸有限公司、持有该行5%股权的驻马店市诚金商贸有限公司、持有该行3%股权的驻马店市驿城区福泰德商贸有限公司，所持的该行股权被分别冻结200万、250万、100万。

资料显示，冻结期自2022年7月29日起，至2024年7月28日止，执行法院为禹州市公安局。

据统计，今年6月以来已有多位股东所持的上蔡惠民村镇银行股份有限公司股权被冻结，冻结金额达6100万元。

河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行、上蔡惠民村镇银行、开封新东方村镇银行今年4月发生存户无法正常取款问题，据维权者称，受影响的存户有数十万人，涉及资金高达300亿元。

河南银保监局、河南省地方金融监管局上星期五（7月29日）发布的公告显示，星期一上午9时起，对包括上蔡惠民村镇银行在内的四家家银行进行第三批垫付，垫付对象为单家机构单人本金合并金额10万元至15万元的账外业务客户，并对金额为10万元以下的客户进行继续垫付。