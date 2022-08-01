美台媒体引述消息称佩洛西星期二晚抵台 或过夜

美国有线电视新闻网、美国《华尔街日报》以及台湾的自由时报，均引述不具名消息人士证实美国众议院议长佩洛西将访问台湾，抵达时间在星期二（8月2日）傍晚，而且可能留宿一夜。

《华尔街日报》引述一名据称知情的人士称，一些台湾人士已被告知佩洛西将抵达台湾，部分的会见活动安排在星期二，但多数会见安排在星期三（3日）。该知情人士说，佩洛西将和一些台湾官员会面，但不限于官方人员。

该知情人士称：“她一定会来，唯一不确定的是她会不会在台北过夜。”

另据《自由时报》报道，知情人士星期一（1日）晚间向该报证实，佩洛西确有相关规划，时间点也与外界推测相近，即她将于星期二抵台，并停留过夜。对于有专家建议佩洛西以视讯或技术性短暂停留等方式抵台，这位人士称，既然到台湾就没有高调或低调的差别，美方已规划公开活动，预计星期三拜会台湾立法院。不过，由于事涉机敏，台美随时准备因应可能出现的变化。

《自由时报》还引述其他消息指出，佩洛西率领的访问团已下订两家饭店，可能入住信义区的君悦酒店或中山区的万豪酒店。

美国有线电视新闻网（CNN）星期一晚间也引述匿名的台湾和美国官员称，佩洛西可能在台北留宿一晚，并称美国国防部正日以继夜制定一项保护她安全的计划。而根据马来西亚《中国报》报道，佩洛西星期二早上结束新加坡行程后，将续程到马国首都吉隆坡访问，停留数小时后离境，但官方并未确认此说法。

佩洛西一行星期一正在新加坡访问，根据官方公布的日程，她星期二早上将出发前往马来西亚。

上述数家媒体均指向佩洛西将在星期二晚抵达台湾，并且可能在台北留宿一晚。不过，他们所引述的消息来源都是匿名人士。台美官方至今都没有证实，佩洛西到底会不会到台湾。