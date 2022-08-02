中国常驻联合国代表指佩洛西若访台将严重破坏中美关系

中国常驻联合国代表张军指美国众议院议长佩洛西如果访台，这将是危险的挑衅行为，也将严重破坏中美关系，如果美国一意孤行，中国必将采取坚定有力措施。

据中国常驻联合国代表团网站发布的信息，张军星期一（8月1日）大使在吹风会上指这样的访问“将向台独分裂势力发出严重错误信号”，严重违反一个中国原则，严重侵犯中国主权和领土完整，严重破坏台海和平稳定，严重破坏中美关系。中国严阵以待，如果美国一意孤行，中国必将采取坚定有力措施，捍卫国家主权和领土完整，由此造成的一切严重后果应由美国负责。

张军强调，台湾是中国领土不可分割的一部分，“一个中国原则是我们同任何国家发展关系的红线， 我们决不允许越线行为。我们坚决反对台独分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的台独势力留下任何空间。”

他也强调，台湾问题事关中国的核心利益，始终是中美关系中最重要、最敏感的问题，并呼吁美国切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，同北京一道坚定反对和遏制台独。

中国常驻联合国代表团网站称，有记者将1997年时任美国众议院议长金里奇访台同佩洛西拟访台相提并论；张军对此说，美国曾经犯过的错误不能成为另一个错误的借口。

张军指近年来受外部势力影响，台湾岛内形势发生消极变化，“台独势力在错误的方向上越走越远”。如果不对台独势力及时遏阻，局势很可能走向失控。他强调，在维护国家主权、领土完整方面，中国政府和人民意志坚定，“我们会采取一切必要措施”。

在气候课题方面，张军说，最近热浪席卷北半球，让人们真切感受到气候在变暖、地球在燃烧，大家最渴望的是降温消暑、清凉安宁。当前的国际紧张局势也很有必要降降温，安理会应通过冷静理性对话寻求外交解决各类问题的方案。他给安理会常驻代表们准备了一把中国折扇作为纪念品，寓意就在于此。