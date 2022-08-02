佩洛西可能今晚访台 台股开盘重挫逾200点

美国众议院议长佩洛西可能将于星期二（8月2日）晚抵达台湾的消息一出后，台海局势全面紧张升级。在这背景下，台湾股市星期二开盘即下跌逾200点，其中电子及金融股的跌幅超过1%。

综合中时新闻网、中央社等台媒报道，除了早盘重挫，台湾股市的指标股、全球最大的芯片制造商台积电也下杀10元（新台币，下同，约0.46新元），失守500元大关，最低来到494元；联电跌幅则超过2%，低点至39.25元。同时，航运、钢铁类股早盘的跌幅约1.7%、1.8%。

台湾《自由时报》星期二早引述消息称，美国众议院议长佩洛西将于星期二晚10时20分抵达台湾。英国《金融时报》则引述知情人士透露，佩洛西将在星期三（3日）与台湾总统蔡英文在台北会面。

《自由时报》早前报道，知情人士星期一（1日）晚间向该报透露，佩洛西预计星期三拜会台湾立法院。

《金融时报》7月19日率先报道，身为美国政坛第三号人物的佩洛西计划8月访问台湾，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。

这项消息随后引起中国大陆的不满。中国大陆外交部曾于7月21日警告美国，如果美国一意孤行，中国必将采取有力措施予以坚决应对和反制，并说：“我们说到做到。”中国国防部7月26日也表明，若佩洛西坚持访台，“中国军队绝不会坐视不管”。