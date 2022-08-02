台湾军方进入强化战备整备指导期

美台媒体引述消息人士称美国众议院议长佩洛西星期二（8月2日）晚抵台，陆美台军方皆严阵以待，台湾国防部宣布，8月2日8时至8月4日12时，台军进入“强化战备整备指导期间”。

中国大陆解放军自周末以来在三大战区火力全开展开海上军演，空军也称有多型战机绕飞台湾。解放军东部战区星期一（8月1日）晚上发布题为“严阵以待，听令而战”的视频，称“埋葬一切来犯之敌，向着联战胜战前进”。

据台湾《联合报》报道，台湾国防部今晨发布，自8月2日8时至4日12时止，三军进入“强化战备整备指导期间”，时间将依大陆解放军威胁适切调整。

但军方指出，已通令三军部队，军队并未提升战备等级、没有增加战备兵力、没有管制休假、也没有规定主官必须在营。军方能做的，只有强化海峡监控，缩短战备部队出动的时间，以及不断针对解放军可能举措，预研因应之道。

据台媒报道，台军战备等级分两个时期，分别是“经常战备时期”（平时）和“防卫作战时期”（战时），其中各个时期会依照敌情威胁有数个不同阶段。

另据彭博社报道，美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比星期一（8月1日）说，“北京没有理由将符合美国长期政策的一个潜在访问转变为某种危机或冲突，或借机升高台海军事挑衅行为。”

柯比也首次详细说明中国大陆可能针对佩洛西访台采取的行动，包括向台湾海峡发射导弹、启动新军事活动、飞越台湾和大陆之间的非正式禁飞区，以及发表关于台湾海峡的“虚假”法律主张。