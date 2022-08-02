佩洛西在马国公开官式活动今天午后结束

马来西亚电视台Astro Awani报道，预计美国众议院议长佩洛西星期二（8月2日）早约9时至9时30分抵达马来西亚。

这家马来语电视台星期二早报道，佩洛西将乘坐专机抵达马来西亚皇家空军基地，马来西亚国会下议院副议长莫哈末拉昔会到场迎接。

佩洛西一行星期一（1日）在新加坡访问，根据官方公布的日程，她星期二早上将出发前往马来西亚。

马来西亚《中国报》报道，佩洛西星期二早上结束新加坡行程后，将续程到马来西亚首都吉隆坡访问，停留数小时后离境。

据本报了解，佩洛西抵达马来西亚后，将于早上11时与马来西亚国会议长阿兹哈在国会大厦会面，之后在中午12时30分与首相依斯迈沙比里在吉隆玻希尔顿酒店举行午餐会。这也是佩洛西访马行程的最后一场官方公开活动，午后没有其他活动。马来西亚官方至今并未确认此说法。

佩洛西上星期五（7月29日）展开亚太之行。据美国众议院议长办公室在当地时间星期日（7月31日）公布佩洛西的出访行程，包括新加坡、马来西亚、韩国和日本。

不过，台湾《自由时报》星期二引述消息称，佩洛西将于星期二晚10时20分抵达台湾。英国《金融时报》则引述知情人士透露，佩洛西将在星期三（3日）与台湾总统蔡英文在台北会面。