胡锡进：佩洛西给解放军送来战机飞越台湾绝佳机会

美台媒体引述消息人士称美国众议院议长佩洛西星期二（8月2日）晚抵台，中国大陆官媒《环球时报》前总编胡锡进发文称，相信解放军已经做了大量战机飞越台湾岛的准备，“佩洛西送来了一个难以置信的绝佳机会”。

美国有线电视新闻网、美国《华尔街日报》均引述不具名消息人士称佩洛西将在星期二（8月2日）傍晚抵达台湾，而且可能留宿一夜。

台湾《自由时报》引述消息称，佩洛西抵达的时间将在星期二晚10时20分。英国《金融时报》则引述知情人士透露，佩洛西将在星期三与台湾总统蔡英文在台北会面。

胡锡进最近已多次就佩洛西可能访台的问题发声，他星期二凌晨在个人微博就CNN的报道发文说，“我们需放弃任何其他幻想，准备使用军事回击这个美台唯一能听懂的语言”。

他还转述自己的推特文字：“让她来吧，走之前做个祷告，祝愿自己一路平安，祝愿自己不被历史定义成开启台海军事摩擦朝大规模战争螺旋升级的罪人。”

胡锡进进一步解释，军事回击不意味着由大陆方面发动战争，而是使出“前所未有的军事施压手段”。他说，其中最重要的，就是派解放军战机伴飞佩洛西的座机，进入并飞越台湾岛。

他还分析说，相信台军绝对不敢对执行飞越任务的解放军战机开火，因为那将“意味着解放军排山倒海的报复，意味着战争爆发，那是台当局无论如何承受不了的”。

对于美军可能以后也派战机飞越台湾岛的说法，胡锡进认为，解放军战机离得近，力量投射可以最大化，美军在这里斗不过解放军，台湾更受不了天天头顶剑拔弩张，美台都耗不起，最终一定会退缩。

他主张，这次大陆不能后退，这次危机是大陆“给美国鹰派在台湾问题上立规矩，彻底压垮民进党当局嚣张气焰”的绝佳机会。

他最后说，大陆做过无数警告，但缺一次行动的验证，“这个验证早晚要补上”。