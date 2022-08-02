台媒：白宫和美军方曾劝阻但佩洛西坚持访台

台湾媒体引述知情人士报道，美国白宫与军方曾劝阻众议院议长佩洛西访台，但佩洛西坚持访台，美军之后为此进行部署。

据台湾《中国时报》星期二（8月2日）报道，消息人士透露，美国白宫国安会印太事务协调官坎贝尔7月22日晚间与台湾的驻美代表萧美琴通话时说，美国防部长奥斯汀22日亲自向佩洛西作简报，介绍此刻访台可能会遭遇到的安全风险与可能来自中国大陆的威吓行径。

坎贝尔称，白宫7月中下旬已连日向佩洛西说明访台风险，盼改变计划，岂料佩洛西甚感恼怒，称唯有总统拜登亲自要求，她才愿意考虑。坎贝尔坦言，以拜登目前确诊状况与政治现实，断定拜登不可能亲自劝阻佩洛西。

据报道，由于佩洛西的访台计划一直进行，坎贝尔7月底就美国评估及美军的应对部署规划，向萧美琴作简报。萧美琴回复，并没有接到访团改期或取消的讯息，台湾政府朝佩洛西如期到访的方向准备。

知情人士透露，民进党政府很清楚佩洛西此行将引发的台海危机，不亚于1996年导弹危机处境，因此佩洛西可能访台的消息传出后，民进党政府曾暗地撤回对佩洛西的邀访，但在佩洛西责难下，继续安排接待；佩洛西也知道此行可能将台海情势推向兵凶战危情境，但即使美国行政部门劝阻，她仍坚持追求个人历史定位。

报道称，驻美代表处回报台湾外交部，佩洛西7月20日曾主动致电驻美代表萧美琴，表示已规划8月3日率团访台，但获知台湾倾向撤回邀请，她须亲自了解实情。

萧美琴说，并没有撤回邀请的说法，可能是讯息传递有所落差。

佩洛西也告诉萧美琴，在今年1月与4月，她两度研议访台，直到这次第三度规划才确定出访，今年有美国期中选举，国会有很多立法工作待推动，“我在百忙中仍愿抽空访台”，是为展现对台湾的支持，此次若未能成行，“绝无其他更适当之时机”，下次访台的众议院议长将会是其他人，盼台湾了解。

萧美琴回应，如果萧美琴评估8月初是访台最佳时机，台湾政府当然欢迎。