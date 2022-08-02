台媒：大陆海关禁100多家台食品厂产品进口

在传出美国众议院议长佩洛西可能将于星期二（8月2日）抵达台湾的消息之际，台湾媒体报道，中国大陆海关总署星期一（1日）晚发布公告，针对未完成更新注册的100多家台湾食品商禁止进口，具体项目包含农渔产品、饼干饮料等。

台湾《联合报》以及中时新闻网经查询大陆海关总署官网，证实了这项消息，并发现不少台湾食品业者的生产企业注册信息，已在大陆海关总署状态栏显示为“暂停进口”，当中不少是台湾知名业者，包括统一企业、维力食品，以及泰山企业等。

《联合报》引述消息人士称，大陆海关总署是援引《中华人民共和国进口食品境外生产企业注册管理规定》，禁止台湾商品进口。

《联合报》也引述这名北京消息人士说，大陆官方赶着做出这项决定，“标靶十分明显”。他否认这件事和佩洛西可能访台有直接关系，但提到大陆商务部港澳台司、国台办经济局已经知道此事，并强调大陆了解禁止台湾商品进口对两岸经贸的影响。

消息人士也指出，这些商品都是使用台湾农产品、水产品，如凤梨酥、果汁等为原料，一旦停止进口，将进一步打击台湾食品业和农业。大陆早前已禁止从台湾输入凤梨、莲雾、释迦，以及石斑鱼。

台湾《自由时报》引述消息称，美国众议院议长佩洛西将于星期二（8月2日）晚10时20分抵达台湾。英国《金融时报》则引述知情人士透露，佩洛西将在星期三（3日）与台湾总统蔡英文在台北会面。

《金融时报》7月19日率先报道，身为美国政坛第三号人物的佩洛西计划8月访问台湾，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。

这项消息随后引起中国大陆的不满。中国大陆外交部曾于7月21日警告美国，如果美国一意孤行，中国必将采取有力措施予以坚决应对和反制，并说：“我们说到做到。”中国国防部7月26日也表明，若佩洛西坚持访台，“中国军队绝不会坐视不管”。

佩洛西上星期五（7月29日）展开亚太之行。据美国众议院议长办公室在当地时间星期日（7月31日）公布佩洛西的出访行程，包括新加坡、马来西亚、韩国和日本，但未提及台湾。