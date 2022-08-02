佩洛西访台疑云下避险情绪升温 人民币走弱

在市场对中国经济增长担忧尚未消散之际，美国众议院议长佩洛西或访台的消息又推升地缘政治风险，大中华股市星期二（8月2日）均下挫，人民币走低。

据彭博社报道，在避险情绪下，恒生指数盘中扩大跌幅至逾3%失守20000点，恒生科技指数最大下跌逾4%领跌主要股指并迈向三连跌。中国大陆A股中沪深300指数、创业板指数跌幅均超2%。台湾股市一度跌幅也超过2%，为三周来盘中最大。亚洲股市也整体偏弱，日经225指数跌幅超过1%。板块中，受台海局势影响，台股中航运板块下挫。

境内外人民币隔夜双双大跌，其中离岸人民币盘中跌幅触及逾两周最大；星期二盘初离岸人民币进一步走弱，一度触及5月17日以来新低。10年期国债活跃券收益率盘初继续下跌，迈向5月27日来新低。

佩洛西会否访台牵动市场神经。台湾《自由时报》引述消息称，佩洛西将于星期二晚10时20分抵达台湾。英国《金融时报》则引述知情人士透露，佩洛西将在星期三（3日）与台湾总统蔡英文在台北会面。

中国大陆外交部曾于7月21日警告美国，如果美国一意孤行，中国必将采取有力措施予以坚决应对和反制，并说：“我们说到做到。”中国国防部7月26日也表明，若佩洛西坚持访台，“中国军队绝不会坐视不管”。

“今天市场反应了台海问题紧张局势的情况，从目前消息和中国的表态看，之后的不确定性还是非常大的，投资上要谨慎一些”，深圳市巨泽投资管理的董事长马澄说。“如果（佩洛西）访台没有发生，之后市场可能会有一个快速修复。”

东北证券则在报告中指出，考虑到前期美国对中国半导体等科技领域方面的打压，中美两国长期博弈的局面在短期内不会改变；同时近期佩洛西亚洲之行进一步加剧了中美两国在地缘政治方面的摩擦，后续来看中美两国关系依然存在较大的不确定性，短期风险依然难以消除。

据报道，由于国内疫情形势、房地产行业危机等因素影响，中国经济复苏前景仍然面临挑战，最新PMI显示中国7月份制造业活动意外进入收缩区域。经济担忧下中国股市近期走软，沪深300指数7月创下今年3月以来最大单月跌幅，香港恒生指数7月跌幅为一年来最大。