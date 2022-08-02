佩洛西可能访台 金价触及四周高位

在传出美国众议院议长佩洛西或访台的消息之际，金价升至7月初以来的最高水平，亚洲股市则下挫，但亚洲军工股上扬。

据彭博社报道，贵金属通常受益于地缘政治动荡，佩洛西亚洲之行让金价从15个月低点反弹。美元涨势逆转及对全球经济日益升高的担忧也推高了金价。

现货黄金一度上涨0.5%至每盎司1780.53美元，新加坡时间星期二（8月2日）早上9时40分，报每盎司1777.40美元。钯金上涨超过1%，银价下跌0.5%，铂金几乎没有变化。

亚洲基准股指一度下跌1.3%，为三周以来的最大跌幅。港台股市领跌，恒生指数和台股指数均下跌至少2.1%；沪深300指数一度下跌2.7%。

科技股和非必需消费品股是该地区股指的最大拖累因素。台积电一度下跌3.1%；腾讯下跌3.1%；阿里巴巴下跌2.7%。

但亚洲军工股上涨。新余国科一度上涨11%；中国应急上涨8.4%，航发动力上涨4.2%，中航沈飞上涨3.2%。中航科工在香港一度上涨5.7%。

在台湾，龙德造船上涨4.5%；汉翔上涨1.7%。韩国韩华航空航天一度上涨6.4%；Firstec上涨9.9%。日本的石川制作所一度上涨4.1%；细谷火工上涨5.6%。

台湾《自由时报》引述消息称，佩洛西将于星期二晚10时20分抵达台湾。英国《金融时报》则引述知情人士透露，佩洛西将在星期三（3日）与台湾总统蔡英文在台北会面。

中国大陆外交部曾于7月21日警告美国，如果美国一意孤行，中国必将采取有力措施予以坚决应对和反制，并说：“我们说到做到。”中国国防部7月26日也表明，若佩洛西坚持访台，“中国军队绝不会坐视不管”。

佩洛西上星期五（7月29日）展开亚太之行。据美国众议院议长办公室在当地时间星期日（7月31日）公布佩洛西的出访行程，包括新加坡、马来西亚、韩国和日本，但未提及台湾。

