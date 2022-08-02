台空军嘉义基地多架F-16V挂弹升空

在传出中国大陆战机飞得非常靠近台湾海峡中线的同时，台湾媒体引述当地航空爱好者说，台湾空军嘉义基地星期二（8月2日）早的F-16V战机挂实弹升空架次增加。

台湾《联合报》引述航空爱好者说，以往F-16V战机的战备训练飞行，通常一批两架次，星期二早上却增加到三批六架次，且挂实弹升空，起降架次增加。据报道，台湾军方不证实这件事。

台湾空军早前耗资1100亿元新台币（约54亿新元）将现有1990年代推出的141架F-16A/B旧战机升级为F-16V，其中64架去年11月18日交付台湾空军第四战术战斗机联队。

升级后的F-16V战机担负战备任务，最大改良是换装AN/APG-83型的AESA雷达，可以同时执行搜索、追踪并锁定多个目标，另改装新式任务电脑、座舱仪表、头盔瞄准系统等，可搭配最新一代AIM-9X响尾蛇导弹。

另据中时新闻网报道，台湾空军台东志航基地从星期一（1日）起就进入全面战备状态，除了两架原本支援沿台湾西南空域的幻象2000战机之外，台湾国防部也紧急调派另外八架幻象，且全部挂弹。此外，台湾海军两架反潜直升机，也飞抵志航基地，配合海面戒护船舰任务。

美台媒体早前引述消息人士称，美国众议院议长佩洛西将于星期二（8月2日）晚抵台，陆美台军方皆严阵以待。台湾国防部星期二宣布，8月2日8时至8月4日12时，台军进入“强化战备整备指导期间”，时间将依大陆解放军威胁适切调整。

路透社引述知情人士说，大陆军舰和军机星期二早上都“挤压”台湾海峡中线，并强调这是一个不寻常的举动，“非常具有挑衅性”。

据彭博社报道，美国国家安全委员会战略沟通协调员柯比星期一说：“北京没有理由将符合美国长期政策的一个潜在访问转变为某种危机或冲突，或借机升高台海军事挑衅行为。”

柯比也详细说明大陆可能针对佩洛西访台采取的行动，包括向台湾海峡发射导弹、启动新军事活动、飞越台湾和大陆之间的非正式禁飞区等。

柯比强调，美国“没有打破常规”，“没有改变现状”，并称佩洛西的“潜在台湾之行早有先例”。