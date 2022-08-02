港支联会前主席申请复核解除审讯报道限制胜诉

香港支联会前主席邹幸彤被控《香港国安法》的煽动他人颠覆国家政权罪，早前她申请解除交付审讯的媒体报道限制遭拒。事后她就裁判官的决定入禀高等法院申请司法复核，香港高等法院星期二（8月2日）裁定邹幸彤胜诉，要求裁判法院必须解除媒体报道限制。

综合香港《星岛日报》《明报》和“香港01”报道，邹幸彤今年2月4日曾在西九龙裁判法院就《裁判官条例》第87A条，申请解除媒体报道交付审讯内容的限制，但国安法指定法官、主任裁判官罗德泉于4月25日拒绝这项申请；答辩方为律政司司长。

当时罗德泉认为，放宽限制会令案件还没审讯就引起社会尖锐甚至带有攻击性的讨论，并可能为潜在证人带来心理压力，甚至畏缩却步，有碍公平审讯。

批准邹幸彤申请的国安法指定法官李运腾星期二则在判词中解释，《裁判官法例》第87A条的意思是，假如有人申请放宽媒体报道交付审判程序的限制，报道限制便必须解除，裁判官没有酌情权，只可以解除报道限制。李运腾认为罗德泉拒绝申请的理由与“司法公开”原则背道而驰，虽然罗德泉声称他行使酌情权拒绝申请，但李运腾指该酌情权并不存在，认为罗德泉的决定属越权。

李运腾认为，即使假设有关酌情权真的存在，除非为秉行公义而“绝对必要”拒绝申请，否则主持交付审判程序的裁判官不应拒绝申请，而本案未能展示报道限制属“绝对必要”。

因此李运腾决定撤销罗德泉的决定，并下令罗德泉下次听讯时，须解除交付程序的报道限制，并颁令邹幸彤可获得诉讼费。

今年36岁的律师邹幸彤被控于2020年7月1日至2021年9月8日，在香港煽动他人组织、策划、实施或者参与实施以非法手段，旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权，案件已排期于9月2日作初级侦讯。