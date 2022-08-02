中国据报定调今年经济增长目标为一项指引 而非硬性要求

彭博社引述知情人士透露，中国官方定调今年年初制定的5.5%左右的经济增长目标具有指导意义，但并非必须达成的硬性目标。

据报道，知情人士说，中国领导层上周在一些省部级干部的会议上表明，由于各种影响经济的特殊因素叠加影响，今年5.5%左右的经济增长不是一个必须达到的数字。各地方的发展目标同样也仅具有指导意义，不作为评估考核官员政绩的标准。

中国全国人大会议今年3月通过并设立全年经济增长预期目标在5.5%左右。但受到上海、深圳等地冠病疫情的影响，上半年国内生产总值初步核算同比增长2.5%，其中第二季度同比仅增长0.4%。除非下半年经济增速远超5.5%，否则实现年初制定的增长目标的机会不大。

知情人士引述中国高层说，虽然达成年初目标的可能性不大，但各地仍要竭尽全力，不能存在躺平想法，在防疫和稳增长上面都要尽力而为。

中共政治局上星期四（7月28日）在总书记习近平主持下召开会议。据新华社报道，政治局在部署下半年经济工作时，提出要“着力稳就业稳物价，保持经济运行在合理区间，力争实现最好结果”。今年4月政治局会议提出的“努力实现全年经济社会发展预期目标”，没出现在会议内容。

会议重申要坚持“动态清零”，出现了疫情必须立即严格防控，“该管的要坚决管住”，但同时提出要保证影响经济社会发展的重点功能“有序运转”。