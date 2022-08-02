日防卫省：两艘大陆军舰已进入台湾岛东部海域

在美国众议院议长佩洛西可能访台之际，日本防卫省星期一（8与1日）晚通报，日本海上自卫队发现两艘中国大陆军舰分别已于7月30日和31日进入台湾岛以东的太平洋水域。

据观察者网报道，日本防卫省综合幕僚监部发布消息称，日本海上自卫队上星期六发现中国大陆海军052D型南京号导弹驱逐舰（舷号155）正在宫古岛以北约140千米水域向东南方向航行。随后，南京舰穿越宫古海峡，向南驶入台湾岛以东的太平洋水域。

7月31日早上6时左右，日本海上自卫队又发现大陆海军052A型安阳号导弹护卫舰（舷号599）在钓鱼岛（日本称“尖阁诸岛”）以西约80千米水域向南航行。随后，安阳舰向南穿越日本与那国岛和台湾岛之间水域，也进入台湾岛以东海域。

日本防卫省称，日方出动山雾号、泽雾号驱逐舰和常磐号补给舰监视。

美台多个媒体早前引述消息人士称，佩洛西将于星期二（8月2日）晚抵台，陆美台军方皆严阵以待，台湾海峡周围紧张局势骤然升起。

台湾国防部星期二宣布，8月2日8时至8月4日12时，台军进入“强化战备整备指导期间”，时间将依大陆解放军威胁适切调整；中国大陆官方也多次强调，若佩洛西访台，大陆解放军绝不会坐视不理。

另据美国海军学会新闻网8月1日通报，当天，美国海军里根号航母战斗群自26日驶离新加坡后正在菲律宾以东洋面；的黎博里号两栖攻击舰位于台湾岛以东洋面；美国号两栖战斗群正停靠在母港日本佐世保；林肯号航母战斗群和埃塞克斯号两栖攻击舰仍在西太平洋参加环太平洋演习。