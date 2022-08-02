环球时报：另一架美政府包机抵马 动机值得注意

美国众议院议长佩洛西在马来西亚进行访问之际，中国《环球时报》星期二（8月2日）中午报道，另一架美国政府包机已经抵达马来西亚，并引述分析称其“动机”可能是伴飞，也可能是要换掉此前佩洛西的座机。

《环球时报》星期二中午12时06分在官网发出这篇报道，当中引述卫星遥感地理空间分析公司觅熵科技说，根据飞机的ADSB数据显示，目前佩洛西的专机已抵达马来西亚。

此外，数据显示，美呼号SPAR20的政府包机也已经抵达马来西亚空域，且这架飞机并非从日本驶来，而是从美国斯科特空军基地起飞，经日本最后抵达马来西亚。

报道引述觅熵科技研判人员分析，这是一次值得关注的长距离飞行，动机可能是美国某些领域的专家为了某种行动伴飞，也可能是要换掉此前佩洛西的座机。

马新社星期二报道，佩洛西已抵达马来西亚首都吉隆坡，马来西亚是她此次亚洲之行的第二站。佩洛西将与马来西亚首相依斯迈沙比里及马来西亚下议院议长阿兹哈举行会谈。

由佩洛西率领的美国代表团星期一（1日）抵达新加坡进行两天访问。继马来西亚之后，已公布的行程为韩国和日本。

不过，台湾《自由时报》星期二引述消息称，佩洛西将于星期二晚10时20分抵达台湾。英国《金融时报》则引述知情人士透露，佩洛西将在星期三（3日）与台湾总统蔡英文在台北会面。