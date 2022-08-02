恒大被告知要履行此前未披露的11亿美元担保责任

陷入困境的房地产开发商中国恒大说，旗下一家子公司被告知要履行11亿美元（约15.17亿新元）的担保责任。这揭示了另一项之前没有披露的重大财务义务。

据《华尔街日报》报道，中国恒大在上星期日（7月31日）提交的一份公告中称，其在中国的一家子公司以所持盛京银行股份有限公司的股份向一个未具名实体提供了反担保质押。盛京银行是一家位于东北辽宁省省会沈阳市的区域性贷款机构。

被质押的股份涉及中国恒大在盛京银行的全部14.6%持股。相关股份是一项错综复杂的金融安排的一部分，在该安排中，该未具名实体在2021年7月为最终由中国恒大控制的借款人提供了担保。

这些借款人的贷款出现违约，导致该未具名实体需要偿还人民币73亿元。随后，该实体针对提供反担保质押的恒大子公司提请仲裁。

中国恒大称于7月25日收到裁决，裁决称该实体对相关盛京银行股份有优先受偿权。

这家全球负债最多的房地产开发商2021年底发生美元债违约，已经面临债权人的责难。债券持有人对大笔资金如何流出中国恒大用以支付之前未披露的债务表示不满，这可能影响投资者能够收回多少资金。

上个月，中国恒大在披露其物业服务部门之前质押大部分现金以帮助第三方借款后，罢免其行政总裁和首席财务官。该质押相关的贷款之后透过划转回流至恒大。

当这些第三方借款人的贷款违约时，银行便扣押了这家物业服务公司约20亿美元的现金。据《华尔街日报》上周报道，中国恒大一批海外债权人要求该公司进一步解释这些安排是如何进行的。

上星期五（7月29日），中国恒大披露了债务重组计划的大致轮廓，称境外债权人最终可能会得到由其在中国境外的关键资产支持的债务，包括其物业服务部门和电动汽车业务。

该公司并未明确说明其约200亿美元的境外债务计划减记多少，但承诺将公平对待债权人及其债权。截至2021年6月，恒大负债超过3000亿美元。该公司已承诺年底前公布一项境外债重组计划。

中国恒大最初于2016年买入盛京银行股份，当时这家房地产巨头正在大举扩张，投资了一系列非主营资产，包括一只足球队和一家瓶装水厂。到2019年，中国恒大已经成为盛京银行第一大股东，持有36%的股份。盛京银行因此向恒大提供贷款。

去年，中国恒大将盛京银行约五分之一的股份出售给一家国有企业，交易价值约为15亿美元。当时，盛京银行要求中国恒大用出售这部分资产所得来偿还对该行的欠款。

信贷研究机构CreditSights分析师Nicholas Chen说：“未披露质押担保的存在非常令人担忧，但对我们来说并不完全令人意外。”他说，这些担保如果执行，境外债持有人能够收回的资金将大大减少。