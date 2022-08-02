若佩洛西访台 国民党团总召：星期三与游锡堃会面

台湾《自由时报》引述消息称，美国众议院议长佩洛西将于星期二（8月2日）晚抵达台湾。国民党立法院党团总召集人曾铭宗说，收到台湾立法院通知，如果佩洛西真的到访台湾，她将于星期三（3日）早在立法院与立法院长游锡堃、朝野各党团总召会面。

曾铭宗星期二下午接受台湾媒体中央社访问时透露这项消息。

另据《自由时报》，由于游锡堃确诊冠病仍在加强版集中检疫所，外传台湾中央流行疫情指挥中心已研拟解套方式。对此，指挥中心发言人庄人祥星期二说，原则都会依照相关防疫规定来办理。

庄人祥说明，目前轻症确诊解隔条件，在无症状或症状缓解下，只要距离发病日或采检日已达7天，无须采检直接解隔；或是距离确诊24小时以上，追踪两次呼吸道检体、快筛阴性，或距离发病日、采检日达5天追踪一次呼吸道检体、快筛阴性均适用。

游锡堃早前率团访问欧洲，并在上星期五（7月29日）返回台湾。他随后在星期六（7月30日）通过面簿发文说，自己确诊冠病，已移动到加强版集中检疫所。

《自由时报》星期二报道，佩洛西将乘坐专机于星期二晚抵达台北松山机场，并留宿一夜，可能入住台北信义区的君悦酒店。《自由时报》还引述消息称，佩洛西抵达台湾后会有公开活动，预计她在星期三下午搭机离台。