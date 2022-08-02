台媒分析佩洛西选择留宿台北君悦原因

对于有消息称美国众议院议长佩洛西将于星期二（8月2日）晚抵达台湾，并且入住台北君悦酒店，台湾《联合报》分析，位在台北市中心的君悦酒店，不仅交通方便，且在维安方面有不少经验，相信是这家五星级酒店雀屏中选的原因。

据《联合报》报道，美国外交系统曾在台北君悦酒店（Grand Hyatt Taipei）举办过多次活动，因此在维安方面有相当的经验，加上君悦位在台北市信义区，交通出行等十分便利。

《联合报》也说，台北市目前有外交泡泡的酒店并不多，仅有晶华、万豪以及君悦，而万豪与君悦距离松山机场较近；尽管美国外交系统也喜欢在万豪宴客，但君悦距离台北市政府机关不远，考虑到佩洛西在台湾的停留时间不长，因此如果她入住君悦，要拜会台湾政治人物也比较节省时间。

据台北君悦官网的介绍，这家台湾首座大型国际五星级观光酒店与台湾地标台北101大厦直接相连，距离台北桃园机场仅45分钟车程。至于松山机场，根据谷歌地图估算，车程更仅有20分钟以内。

《自由时报》星期二报道，佩洛西将乘坐专机于星期二晚抵达松山机场，并留宿一夜，入住君悦酒店。《自由时报》还引述消息称，佩洛西抵达台湾后会有公开活动，预计她在星期三（3日）下午搭机离台。

不过，君悦酒店公关表示，截至星期二中午仍完全没有收到佩洛西的相关住房信息。据台湾苹果新闻网报道，目前该酒店仍维持以往维安等级，并没有升高及加派人手。

中评社星期二中午走访君悦时也发现，一般旅客仍正常出入酒店，并表示从旅客的表现上感受不太到异常，但酒店门外已经可听见台北市警察局交通队的警车在周遭鸣笛巡逻。

报道并提到，目前在君悦的对街，已有媒体冒雨架起直播脚架。