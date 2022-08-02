美国将阻止台积电和英特尔在中国增设先进芯片厂

美国国会通过了具有历史意义的520亿美元（约717亿新元）联邦计划，以提高国内芯片制造能力，其中包括一条重要的限制性条款：获得资金的公司必须承诺不增加在中国的先进芯片生产。

彭博社报道，这肯定会加剧华盛顿与北京之间的紧张局势。这些限制将冲击英特尔和台积电等试图在中国建立业务的领先芯片生产商。台积电将无法大幅升级或扩大现有设施，实际上会失去在全球最大半导体市场的一些增长机会。

具体而言，根据《芯片与科学法》的要求，获得联邦资金的公司10年内不得大幅扩大比28纳米更先进芯片在中国的生产。虽然28纳米芯片比目前最尖端的半导体落后几代，但它们仍被广泛用于汽车和智能手机等产品中。禁令涵盖逻辑芯片和内存芯片。

如果相关芯片生产商扩大28纳米或之前几代半导体产品的生产主要为中国市场或关切国家服务，则可以例外。违反规定且未能补救者，可能需要全额返还联邦补贴。

预计很快会签署该法案的白宫已对此举表示支持。

据彭博社报道，英特尔一直在游说反对美国限制对中国芯片行业的投资。2021年末，这家美国芯片制造商希望增加在中国的产量，但遭到白宫拒绝。

作为这家美国公司Nand内存业务更广泛交易的一部分，英特尔最终将在大连的晶圆厂出售给了韩国的SK海力士。英特尔在中国仍有芯片封装和测试设施。

“如此复杂和重要的立法需要所有利益相关方的投入。英特尔和业内的许多公司组建了我们自己的行业协会，以便向决策者提供意见，确保我们有最佳的立法。”英特尔发言人说。

中国的芯片制造冠军企业中芯国际可以生产比28纳米更先进的芯片，但其技术仍然比行业领军企业台积电至少落后六年。

联邦资金中的很大一部分预计将拨给英特尔、台积电和韩国的三星电子，这些公司现在都在美国建设价值数百亿美元的新芯片制造厂。

在可能获得联邦资金的公司中，目前只有台积电在中国生产相对先进的芯片。其南京工厂生产28纳米和更先进的16纳米芯片，大致相当于中芯国际能够生产的最先进芯片。