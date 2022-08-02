大中华股市今齐挫 外资大卖台股

在市场对中国经济增长担忧尚未消散之际，美国众议院议长佩洛西或访台的消息又推升地缘政治风险，大中华股市星期二（8月2日）均下挫。

据彭博社报道，香港恒生指数在避险情绪下失守20000点至5月12日以来低位，恒生科技指数下挫逾3%。中国A股主要股指午后一度拉升，但未扭转跌势，上证综指创下逾两个月最大跌幅，股指失守3200点。

据中新社报道，除了上证综指，深证成指和创业板指也下跌，跌幅分别是2.37%以及2.02%。

具体板块方面，A股大多数板块下跌，但船舶制造板块却逆势上涨。根据金融数据服务商东方财富的数据，船舶制造板块当天涨逾2%，领涨A股。

此外，台股也创下三周来最大下跌，外资净卖超196.6亿元台币（约9.05亿新元），为逾一个月最大。亚洲股市也整体偏弱，日经225指数跌幅超过1%。板块中，受台海局势影响，台股中航运板块下挫。

境内外人民币星期二盘初一度走弱逼近逾两个月新低，午后随着结汇增加而转升，目前在6.76一线交投。

佩洛西会否访台牵动市场神经。台湾《自由时报》引述消息称，佩洛西将于星期二晚10时20分抵达台湾。英国《金融时报》则引述知情人士透露，佩洛西将在星期三（3日）与台湾总统蔡英文在台北会面。

《金融时报》7月19日率先报道，身为美国政坛第三号人物的佩洛西计划8月访问台湾，届时将成为25年来访台的最高层级美国政要。

这项消息随后引起中国大陆的不满。中国大陆外交部曾于7月21日警告美国，如果美国一意孤行，中国必将采取有力措施予以坚决应对和反制，并说：“我们说到做到。”中国国防部7月26日也表明，若佩洛西坚持访台，“中国军队绝不会坐视不管”。