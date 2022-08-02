王毅将出席东亚合作系列外长会

中国外交部星期二（8月2日）宣布，中国国务委员兼外长王毅将于8月3日至5日出席在柬埔寨金边举行的中国——亚细安外长会等东亚合作系列外长会。

中国外交部发言人华春莹星期二在例行新闻发布会上宣布，王毅将到访柬埔寨出席中国——亚细安（10+1）外长会、亚细安与中日韩（10+3）外长会、东亚峰会外长会和亚细安地区论坛外长会，并应柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆的邀请，对柬埔寨进行访问。

华春莹说，当前东亚地区形势总体稳定，中国同地区国家关系保持积极发展势头。中国亚细安全面战略伙伴关系开局良好，双方积极推进和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”建设。

她续称，全球最大的自贸区——区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）顺利实施，东亚各机制务实合作不断推进，为地区复苏提供积极助力。但同时冠病疫情仍在全球蔓延，经济复苏压力增大，地缘政治动荡及外溢效应突出，东亚合作面临复杂局面。

华春莹强调，中国始终视亚细安为维护地区和平稳定、促进区域经济一体化的重要力量，支持亚细安团结和共同体建设，支持亚细安在区域架构中的中心地位，为国际地区事务发挥更大作用。中国期待会议进一步凝聚各方共识，加强团结协作，共谋复苏发展，为地区和平稳定注入新动力。

另有记者问及，出席会议期间，王毅有无同其他国家外长会见的计划，或是否有计划会见美国国务卿布林肯。华春莹称，出席会议期间，王毅将应约会见老挝、文莱、日本、斯里兰卡和新西兰等国外长，但没有会见布林肯的计划。