中国再通过新一批游戏版号 腾讯网易仍不在列

中国国家新闻出版署官网星期一（8月1日）公布8月国产网络游戏审批情况，69款国产新游戏获得版号。这是继2022年4月版号恢复下发后，第四批过审的游戏版号，数量和前三批大致相当，腾讯、网易两大龙头企业仍缺席。

据财新网报道，此次获得新版号的产品含有两款主机游戏、两款客户端游戏、八款休闲益智类游戏、一款网页游戏，其余均为手游。

据报道，部分公司已在2022年多次获得新版号。腾讯担任“二股东”的创梦天地此前已拿到《小心火烛》《永恒轮回：无限》两款手游版号，此次获批一款国风休闲游戏《传说中的合合岛》。此外，青瓷游戏的《超喵星计划》也在名单中，已于年内拿到两款版号。

与此前几批版号在月中发布不同，8月游戏过审信息发布时间稍早。自去年8月至今年3月，中国游戏市场经历长达八个月的版号冻结期，直至4月才有新的游戏审批信息，5月再度暂停一个月。市场高度关注下半年版号发布周期是否能恢复至此前“每月发一批”的状态。

多名游戏发行人士向财新网说，政策仍存不确定性，无论是游戏开发商还是出版单位，各个环节都在观望。

一名浙江A股游戏公司管理人士说：“现在发下来的版号基本都是2021年送审的，还有2020年报上去到2022年没批下来的，这属于正常的排队。”

截至目前，4月、6月、7月、8月四批共发放241个中国国产游戏版号，这一数量不足2020年全年的20%，而年初至今尚未有进口网络游戏获得版号。

“之前每个月发两批版号的时候，一年能有上千个（版号），现在这个数量等于在（中国）国内几乎没有机会”，一名出海韩国市场的游戏公司副总裁透露。对版号数量的悲观预期直接影响游戏公司立项，数款游戏赛马式的研发由于成本高昂已不可取，多家厂商在取舍之后仅留下有把握能赚钱的项目。

“游戏发行现在的影响因素很大，不是买量就能决定的，比如一些游戏测试数据挺好，但上线后盈利不如预期，三个月就下线了。”一名地方出版社游戏审核人士说，对比一两年的研发周期，这三个月的流水显然不足以回本，这也是为什么一些游戏即使拿到版号，但“远水难解近渴”的原因。

大厂尚有存量项目持续贡献流水，而中小厂商经营依赖少数新品，受影响更大。上述浙江A股游戏公司管理人士告诉财新，目前还没有腾讯、网易等大厂的游戏拿到版号，显示了调控的政策倾向，“相当于优先把版号给中小企业，规模太大的公司会有一定限制。”

腾讯上一次获得版号是在2021年5月，而网易则是在2021年7月，两家公司都已超过一年未拿到新版号。

中国音数协游戏工委、中国游戏产业研究院7月21日发布的《2022年1-6月中国游戏产业报告》显示，上半年中国游戏市场实际销售收入1477.89亿元人民币（约301.84亿新元），同比减少1.8%，打破七年以来连续增长的势头。