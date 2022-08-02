港民调：港府信任度写四年以来新高

香港最新民调显示，香港特首李家超支持度为53.8分，民望净值为正五个百分点，信任率为47%，为2018年12月新高。

据香港01报道，香港民意研究所星期二（8月2日）公布新任特区政府上场后，首个政府及特首民望评分。调查显示，李家超首次以行政长官身份获得的支持度评分为53.8分，民望净值为正五个百分点，只有12%市民给予零分。

报道称，李家超民望较前任特首林郑月娥离任前高出不少。林郑最近一次的民望评分为36分，支持率净值为负60个百分点，共27%受访者给予林郑零分。

不过，林郑上任后的首次评分有63.6分，而李家超与梁振英在历任特首或港督中，首次评分最低，同样只有53.8分。而首次评分最高的是曾荫权，达到71.4分。

换个身份新起点，今年3月李家超任政务司司长时的最后一次民望调查中，支持度评分为34.8分，民望净值为负14个百分点。相距四个月，李家超这次民望数据出现大跃动。

港府民望方面，特区政府的最新满意率为32%，不满率为43%，满意率净值为负11个百分点，整体介乎“一些不满”及“一半”之间。而政府信任程度方面， 最新信任率为47%，不信任比率31%，信任净值为正16个百分点，整体接近“一半”。两个数字均较半个月前显著上升，分别创2018年12月及2018年6月以来新高。