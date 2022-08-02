佩洛西搭乘军机“SPAR19”成世界被追踪最多客机

正在开启亚洲之行的美国众议院议长佩洛西是否会访台引起外界关注和猜测，她所搭乘的美国军机“SPAR19”星期二（8月2日）也成为世界上被追踪最多的飞机。

据客机追踪网站flightradar24数据，截至星期二晚上7时40分，约有10万7000名用户正在关注美国空军波音C-40C“SPAR19”军机的航程动向。星期二当天一度有超过30万名用户在追踪军机动向。据台湾《自由时报》报道，佩洛西预计将于星期二晚10时20分抵达台北松山机场。

不过，目前官方还没确认佩洛西就身在“SPAR19”军机上。《环球时报》星期二中午报道，另一架美国政府包机已经抵达马来西亚，并引述分析称其“动机”可能是伴飞，也可能是要换掉此前佩洛西的座机。

“SPAR19”军机于下午3时40分左右从吉隆坡苏丹阿都阿兹沙机场起飞。联合早报网在Flightradar24查阅发现，“SPAR19”军机从吉隆坡起飞后，并非直接朝东北方向飞往台湾，而是往东南方向沿着马来西亚西海岸、新加坡航向婆罗洲岛，在飞过婆罗洲岛后，军机朝东北方向往菲律宾东海岸方向航行。

台湾《联合报》星期二引述航空界人士的推测报道，“SPAR19”很有可能绕经菲律宾东方外海北上抵达台湾。外界猜测，美国也可能使用障眼法，混淆外界对佩洛西专机的掌握。

