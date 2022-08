下午察：盘点台海危机时刻

美国政坛第三号人物佩洛西访台之行已如箭在弦上,中国大陆东部战区正告将要“埋葬一切来犯之敌”,整个氛围剑拔弩张。

回顾中共建国后的历次台湾危机,虽然不乏两军对峙甚至擦枪走火的惊险时刻,但终究没有走向全面失控。佩洛西访台如果成行,可能会引发第四次台海危机,但最终是否会以大规模战争收场,或许从历史事件中能看出些端倪。

佩洛西7月29日在美国国会大厦举行的新闻发布会上回答记者问。(路透社)

中美撞机事件

“佩洛西访台”的新闻今天刷屏微博排行榜外,还有一则新闻登上热搜榜:“21年后他与舅舅王伟成为战友”。

王伟是在2001年中美撞机事件中坠机死亡的解放军飞行员,他的外甥蒋宇凡,被解放军空军航空大学录取为飞行学员,有望成为王伟家族的第四位飞行员。

这让人再次回忆起这起在南中国海上空发生的撞机事件。

当年4月1日,一架美国EP-3型侦察机在南中国海执行任务,中国两架歼-8II战斗机对其进行监视和拦截。少校王伟驾驶的战斗机和美机发生碰撞后坠毁,王伟因此牺牲,年仅32岁。美国侦察机随后在未经中国允许的情况下,迫降海南岛陵水机场,24名机组人员被扣留。

中美就事件责任僵持不下。最终在复活节之前,美国驻华大使普理赫(Joseph Prueher)向时任中国外交部长唐家璇,递交了最终解决问题的“两个遗憾”信函(letter of the two sorries)。

“两个遗憾”是这样表达的:“请向中国人民和飞行员王伟的家属转达,我们对他们的损失深表遗憾。(Please convey to the Chinese people and to the family of pilot Wang Wei that we are very sorry for their loss.)”“(美国)飞机在遵循国际紧急程序后紧急迫降。很遗憾进入中国领空以及降落没有得到口头许可。(We are very sorry the entering of China's airspace and the landing did not have verbal clearance)”

中国4月12日释放了美国机组人员,约三个月后,美国侦察机经拆卸后送还美国。

王伟生前在战机前留影。(互联网)

李登辉访美和第三次台海危机

1990年代初,苏联解体,东欧国家发生剧变,美国不再需要中国大陆牵制苏联,转而拉拢台湾。加之北京发生的八九政治风波,中美政治关系日趋紧张。

1995年6月,在美国国会两院决议及克林顿政府的同意下,台湾总统李登辉以私人行程名义访问母校康奈尔大学,并发表《民之所欲,常在我心》的公开演说,成为史上首位进入美国的台湾总统,也是美台断交后首位访美的现任总统。

这次访问被认为是台湾在外交上的一大突破,台湾领导人对台湾主权独立的宣示自此而始,不少评论者也认为这是引发台海导弹危机的主要原因之一。

在李登辉访美期间,中国大陆举行第一次导弹发射及大规模军事演习,江泽民等中央军委高层亲临现场观看。随后的1996年3月,为了对李登辉参选总统寻求连任进行武力威慑,中国大陆进行了第二次导弹发射,东风15导弹越过台湾海峡,落在基隆及高雄外海。解放军还开展大规模军事演习,出动了导弹驱逐舰、护卫舰、扫雷舰、登陆舰艇,空军、陆军航空兵等联合演练登陆作战。

另一方面,美国进行了越战后在亚洲最大的军事部署,派遣两个航空母舰战斗群在台湾东部海域聚集。中国大陆的潜艇部队则全部出海抗衡。台湾海峡战云密布,军事冲突大有一触即发之势,导致美国、日本、菲律宾及马来西亚等都准备撤侨。

所幸的是,这次危机并未衍生兵戎相见。李登辉成功连任后危机逐渐降温,解放军在3月底结束军事演习,此次台海危机结束。

李登辉1995年6月在康奈尔大学发表演讲。(互联网)

第一次第二次台海危机

前两次台海危机均发生在中共已故领导人毛泽东主政时期。国共内战后,台湾和大陆隔着海峡厉兵秣马,中共1949年12月发表《告前线将士和全国同胞书》,提出“解放台湾、海南岛和西藏”,发动了对舟山群岛、海南岛、万山群岛的军事行动。

1950年4月,解放军组建了海军、空军部队,在福建前线集结15万人的部队,准备了数百架飞机和约30个空军基地准备登岛战。就在战争一触即发之际,朝鲜战争爆发。另外,美第七舰队开进台湾海峡,攻打台湾的计划不得不搁置。

这次战事规模虽然不大,却给中美台关系带来深远影响。它间接促成了1954年12月美国和台湾签订《共同防御条约》,美台军事同盟从此成形。

第二次台海危机发生在1958年8月至1959年1月。中国大陆对驻守金门的台湾部队发动了榴弹炮突击,44天内向金门射击炮弹几近50万发。美国随后支援台湾AIM-9响尾蛇导弹等武器,造成解放军的损失,最终封锁金门的意图失败。

金门炮战既没有让台湾反攻大陆,也没有使大陆解放台湾,这是国共陆海空军迄今最后一次兵戎相见。台海形势由军事对抗转为冷战性对峙。

冷战会不会随着佩洛西访台而变热呢?中国大陆上周末在南中国海、东海、渤海和黄海展开至少五个海上军演和军事任务,横跨南部、东部和北部战区,对佩洛西的警告意味甚浓。

另一方面,在佩洛西开启亚洲行的同时,美国海军“里根”号航母打击群7月26日从新加坡驶向南中国海,确保她的安全。

正如李登辉访美破了先例一样,北京警戒的是,如果让佩洛西这次顺利访台,未来美国甚至其他“反华”联盟国家可能会有更多的高层政治人物赴台,标志着台海局势的全新转变。