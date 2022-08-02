下午察：盘点台海危机时刻

美国政坛第三号人物佩洛西访台之行已如箭在弦上，中国大陆东部战区正告将要“埋葬一切来犯之敌”，整个氛围剑拔弩张。

回顾中共建国后的历次台湾危机，虽然不乏两军对峙甚至擦枪走火的惊险时刻，但终究没有走向全面失控。佩洛西访台如果成行，可能会引发第四次台海危机，但最终是否会以大规模战争收场，或许从历史事件中能看出些端倪。

佩洛西7月29日在美国国会大厦举行的新闻发布会上回答记者问。（路透社）

中美撞机事件

“佩洛西访台”的新闻今天刷屏微博排行榜外，还有一则新闻登上热搜榜：“21年后他与舅舅王伟成为战友”。

王伟是在2001年中美撞机事件中坠机死亡的解放军飞行员，他的外甥蒋宇凡，被解放军空军航空大学录取为飞行学员，有望成为王伟家族的第四位飞行员。

这让人再次回忆起这起在南中国海上空发生的撞机事件。

当年4月1日，一架美国EP-3型侦察机在南中国海执行任务，中国两架歼-8II战斗机对其进行监视和拦截。少校王伟驾驶的战斗机和美机发生碰撞后坠毁，王伟因此牺牲，年仅32岁。美国侦察机随后在未经中国允许的情况下，迫降海南岛陵水机场，24名机组人员被扣留。

中美就事件责任僵持不下。最终在复活节之前，美国驻华大使普理赫（Joseph Prueher）向时任中国外交部长唐家璇，递交了最终解决问题的“两个遗憾”信函（letter of the two sorries）。

“两个遗憾”是这样表达的：“请向中国人民和飞行员王伟的家属转达，我们对他们的损失深表遗憾。（Please convey to the Chinese people and to the family of pilot Wang Wei that we are very sorry for their loss.）”“（美国）飞机在遵循国际紧急程序后紧急迫降。很遗憾进入中国领空以及降落没有得到口头许可。（We are very sorry the entering of China's airspace and the landing did not have verbal clearance）”

中国4月12日释放了美国机组人员，约三个月后，美国侦察机经拆卸后送还美国。

王伟生前在战机前留影。（互联网）

李登辉访美和第三次台海危机

1990年代初，苏联解体，东欧国家发生剧变，美国不再需要中国大陆牵制苏联，转而拉拢台湾。加之北京发生的八九政治风波，中美政治关系日趋紧张。

1995年6月，在美国国会两院决议及克林顿政府的同意下，台湾总统李登辉以私人行程名义访问母校康奈尔大学，并发表《民之所欲，常在我心》的公开演说，成为史上首位进入美国的台湾总统，也是美台断交后首位访美的现任总统。

这次访问被认为是台湾在外交上的一大突破，台湾领导人对台湾主权独立的宣示自此而始，不少评论者也认为这是引发台海导弹危机的主要原因之一。

在李登辉访美期间，中国大陆举行第一次导弹发射及大规模军事演习，江泽民等中央军委高层亲临现场观看。随后的1996年3月，为了对李登辉参选总统寻求连任进行武力威慑，中国大陆进行了第二次导弹发射，东风15导弹越过台湾海峡，落在基隆及高雄外海。解放军还开展大规模军事演习，出动了导弹驱逐舰、护卫舰、扫雷舰、登陆舰艇，空军、陆军航空兵等联合演练登陆作战。

另一方面，美国进行了越战后在亚洲最大的军事部署，派遣两个航空母舰战斗群在台湾东部海域聚集。中国大陆的潜艇部队则全部出海抗衡。台湾海峡战云密布，军事冲突大有一触即发之势，导致美国、日本、菲律宾及马来西亚等都准备撤侨。

所幸的是，这次危机并未衍生兵戎相见。李登辉成功连任后危机逐渐降温，解放军在3月底结束军事演习，此次台海危机结束。

李登辉1995年6月在康奈尔大学发表演讲。（互联网）

第一次第二次台海危机

前两次台海危机均发生在中共已故领导人毛泽东主政时期。国共内战后，台湾和大陆隔着海峡厉兵秣马，中共1949年12月发表《告前线将士和全国同胞书》，提出“解放台湾、海南岛和西藏”，发动了对舟山群岛、海南岛、万山群岛的军事行动。

1950年4月，解放军组建了海军、空军部队，在福建前线集结15万人的部队，准备了数百架飞机和约30个空军基地准备登岛战。就在战争一触即发之际，朝鲜战争爆发。另外，美第七舰队开进台湾海峡，攻打台湾的计划不得不搁置。

这次战事规模虽然不大，却给中美台关系带来深远影响。它间接促成了1954年12月美国和台湾签订《共同防御条约》，美台军事同盟从此成形。

第二次台海危机发生在1958年8月至1959年1月。中国大陆对驻守金门的台湾部队发动了榴弹炮突击，44天内向金门射击炮弹几近50万发。美国随后支援台湾AIM-9响尾蛇导弹等武器，造成解放军的损失，最终封锁金门的意图失败。

金门炮战既没有让台湾反攻大陆，也没有使大陆解放台湾，这是国共陆海空军迄今最后一次兵戎相见。台海形势由军事对抗转为冷战性对峙。

冷战会不会随着佩洛西访台而变热呢？中国大陆上周末在南中国海、东海、渤海和黄海展开至少五个海上军演和军事任务，横跨南部、东部和北部战区，对佩洛西的警告意味甚浓。

另一方面，在佩洛西开启亚洲行的同时，美国海军“里根”号航母打击群7月26日从新加坡驶向南中国海，确保她的安全。

正如李登辉访美破了先例一样，北京警戒的是，如果让佩洛西这次顺利访台，未来美国甚至其他“反华”联盟国家可能会有更多的高层政治人物赴台，标志着台海局势的全新转变。